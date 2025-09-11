Αγιασμός και ιστορική επέτειος στο Γυμνάσιο Θέρμου - Γιορτάζει 100 χρόνια ζωής

Με αγιασμό και συγκίνηση το Γυμνάσιο Θέρμου γιόρτασε έναν αιώνα ζωής, σηματοδοτώντας τα 100 χρόνια ιστορίας και προσφοράς στην εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, τελέστηκε σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, ο καθιερωμένος αγιασμός στο Γυμνάσιο Θέρμου, παρουσία μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και πλήθους επισήμων.

Την τελετή τέλεσαν ο Πανοσιολογιότατος Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, π. Θεόκλητος Ράπτης, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Θέρμου, π. Βασίλειος Λάμπος, και ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Θέρμου, π. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος.

Ο Διευθυντής του σχολείου, κ. Κωνσταντίνος Μαραγιάννης, απευθυνόμενος σε μαθητές και γονείς, τόνισε την αισιοδοξία του για μια δημιουργική και γόνιμη χρονιά, ενώ επεσήμανε ότι η φετινή χρονιά έχει ξεχωριστή σημασία: «Το Γυμνάσιο Θέρμου συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια λειτουργίας, καθώς ιδρύθηκε το 1926», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας συγκίνηση και υπερηφάνεια για την ιστορική πορεία του σχολείου.

Στην τελετή παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας, ο οποίος ευχήθηκε καλή πρόοδο στους μαθητές και καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική συμβολή του σχολείου στην τοπική κοινωνία. Παρών ήταν επίσης ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Κοντογιάννης, καθώς και αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι.

Το παρών έδωσαν και πολλοί γονείς των μαθητών, οι οποίοι ευχήθηκαν μια χρονιά γεμάτη υγεία, πρόοδο και δημιουργία για τα παιδιά τους.

Η ατμόσφαιρα της τελετής ήταν γεμάτη συγκίνηση και αισιοδοξία, με το Γυμνάσιο Θέρμου να υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά έχοντας στο πλευρό του όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και την ιστορική του παρακαταθήκη ενός αιώνα λειτουργίας.

Πηγή: thermonews.gr