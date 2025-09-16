Αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς στο Σπίτι Γαλήνης Χριστού Ι. Π. Μεσολογγίου

Στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 15ης Σεπτεμβρίου 2025 αγιασμός για την έναρξη λειτουργίας του Σπιτιού Γαλήνης Χριστού Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για το νέο ιεραποστολικό έτος 2025-2026.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός τέλεσε την Ακολουθία του Αγιασμού και ευλόγησε τις εθελόντριες και όλους όσοι στηρίζουν την λειτουργία του Σπιτιού Γαλήνης της Ιεράς Μητροπόλεως.

Κατά την σύντομη προσφώνησή του ανέφερε ότι «Με τη Χάρη του Θεού εισήλθαμε στο νέο εκκλησιαστικό έτος, το οποίο σηματοδοτεί και την έναρξη των κατηχητικών και φιλανθρωπικών δράσεων της τοπικής μας Εκκλησίας. Και όπως μέσα στη διάρκεια ενός ιεραποστολικού έτους έχουμε καθήκον να προσφέρουμε τον Λόγο του Θεού σε κάθε ψυχή που ποθεί να Τον προσλάβει, έτσι έχουμε καθήκον να προσφέρουμε την έμπρακτη αγάπη μας προς τον πάσχοντα και ενδεή συνάνθρωπό μας. Αυτό δεν αποτελεί μία απλή υποχρέωση, αλλά είναι ένα καθήκον μας, το οποίο απορρέει από την ευαγγελική διδασκαλία.

Ο ίδιος ο Κύριός μας, μας έδωσε αυτήν την εντολή, όχι μονάχα να αγαπάμε αλλήλους, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε μερίδιο μετά των εκλεκτών Του στην Επουράνιο Βασιλεία Του, να αναζητήσουμε τους ελαχίστους αδελφούς Του, αυτούς που πεινάνε, διψάνε, είναι γυμνοί, ασθενείς, φυλακισμένοι και ξένοι. Να τους προσφέρουμε με έμπρακτο τρόπο την αγάπη μας. Να μετουσιωθεί η αγάπη μας σε τροφή, σε νερό, σε ενδύματα, σε παρηγορία, σε φιλοξενία.

Αυτό είναι το καθήκον μας, αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε άξιοι της αποστολής που μας ανέθεσε η Εκκλησία. Αν επιθυμούμε να γίνουμε το άλας, το αλάτι δηλαδή και το φως που τόνισε η ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε.

Εσείς, λοιπόν, που θα διακονήσετε και εφέτος στο Σπίτι Γαλήνης Χριστού της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, είστε το πνευματικό αλάτι αυτής της Ιεράς Πόλεως. Είστε εκείνες που θα προσφέρουν την εθελοντική προσφορά και διακονία, με στόχο η Εκκλησία μας να προσφέρει το ελάχιστο, αλλά το ιδιαίτερα απαραίτητο, δηλαδή το καθημερινό πιάτο φαγητού, που κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να στερείται, γιατί είναι το ουσιώδες για να μην απολέσει την αξιοπρέπειά του, την ελπίδα του, το θάρρος του, την δύναμη του για να συνεχίσει να παλεύει για τη ζωή και την καθημερινότητά του».

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε όλες τις εθελόντριες κυρίες που καθημερινά αναλώνονται στην διακονία του Συσσιτίου. «Είστε οι διακόνισσες της αγάπης, εκείνες που συνεχίζετε το έργο των μυροφόρων γυναικών και μεταφέρετε ένα άλλο μήνυμα στους ανθρώπους. Το μήνυμα της αγάπης του Χριστού και της ελπίδος που η Εκκλησία πάντοτε και διαχρονικά προσφέρει σε κάθε άνθρωπο. Θέλω να γνωρίζετε, ότι ο ίδιος ο Θεός ευλογεί το έργο αυτό και θα σας προσφέρει την ανταμοιβή που υποσχέθηκε στην παραβολή της Μελλούσης Κρίσεως. Η εργασία, η διακονία, η εθελοντική προσφορά σας, θα σας καταστήσει τους ευλογημένους του Πατρός και της Εκκλησίας μας. Και αυτό είναι κάτι μοναδικό που δεν πρέπει να το λησμονείτε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας την ομιλία του ευχαρίστησε και επήνεσε τον Υπεύθυνο του Σπιτιού Γαλήνης Χριστού, Πρωτοπρ. Γεώργιο Μπίμπο για την συνέπεια που τον διακρίνει, την οργανωτικότητα και την φιλοπονία που τον χαρακτηρίζουν και για την ανύστακτη μέριμνά του για την εύρυθμη λειτουργία αυτού του Συσσιτίου.

Ευχαρίστησε, επίσης, όλους τους δωρητές, τους Ιερείς της ευρύτερης περιοχής του Μεσολογγίου και ιδιαίτερα τους Προέδρους των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των πέντε Ενοριών της Ιεράς Πόλεως, που συμβάλουν στην εξασφάλιση όλων των υλικών αγαθών και την συγκρότηση των ομάδων εθελοντριών.

Καταλήγοντας, προέτρεψε τις εθελόντριες «Να χαίρεστε γι’ αυτό που κάνετε. Να χαίρεστε γι’ αυτό που σας δίδεται η δυνατότητα να προσφέρετε. Αυτό θα μετρήσει πιο πολύ στον Χριστό μας. Να του προσφέρουμε την διακονία μας με χαρά, υπομονή και ταπείνωση. Μόνον έτσι ο καρπός αυτής της προσπάθειας θα αυξάνει και η χαρά θα μπορεί να μεταλαμπαδεύεται και σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι θα πληροφορούνται γι’ αυτό το θεάρεστο έργο, θα το συνδράμουν και θα έρχονται να προστίθενται στο εθελοντικό προσωπικό». Τέλος, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στις δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως που αφορούν το ερχόμενο επετειακό έτος 2026 και θα πραγματοποιηθούν στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, καθώς και στις ποιμαντικές ευκαιρίες που θα υπάρξουν τον χειμώνα στην ευρύτερη περιοχή.

