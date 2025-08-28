Αγία Σοφία Θέρμου: Με κατανυκτικό αγιασμό η επαναλειτουργία της κατασκήνωσης

Νέα σελίδα για την Αγία Σοφία Θέρμου, όπου τελέστηκε με λαμπρότητα αγιασμός από τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Δαμασκηνό στην επαναλειτουργία της κατασκήνωσης.

Σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα ο αγιασμός για την επαναλειτουργία της κατασκήνωσης στην Αγία Σοφία Θέρμου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού. Τον Μητροπολίτη πλαισίωσαν ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελος π. Θεόκλητος Ράπτης και κληρικοί από διάφορες ενορίες της περιοχής.

Την τελετή παρακολούθησε πλήθος κόσμου, δίνοντας το «παρών» σε μια ιστορική στιγμή για την τοπική κοινωνία. Μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπύρος Κωνσταντάρας, ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων κ. Νικόλαος Βαΐτσης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής κ. Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, η υπεύθυνη κατασκηνώσεων του Υπουργείου κα Δήμητρα Σακελλαρίδη, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κοντογιάννης εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όλοι οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Θέρμου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, καθώς και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Ευάγγελος Σκούρας.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Σοφίας, κ. Αντώνης Κωστίνης, στην ομιλία του έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή της κατασκήνωσης, μιλώντας με συγκίνηση για την επαναλειτουργία αυτού του μεγάλου έργου που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την περιοχή.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η απονομή αναμνηστικής πλακέτας στην κα Αγγελική Γιαννακοπούλου, η οποία υπήρξε η πρώτη αρχηγός της κατασκήνωσης κατά την αρχική της λειτουργία.

Υπενθυμίζεται ότι η κατασκήνωση λειτούργησε έως το 1976, οπότε και ανεστάλη η λειτουργία της.

Έπειτα από 50 χρόνια, σήμερα επαναλειτουργεί πλήρως ανακαινισμένη, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως τόνισαν όλοι οι αρμόδιοι.

Ήδη για το φετινό καλοκαίρι έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει με δύο κατασκηνωτικές περιόδους, φιλοξενώντας παιδιά από όλη την Ελλάδα, κάτι που αναδεικνύει τον πανελλήνιο χαρακτήρα και τη σημασία του έργου.

Η επαναλειτουργία της κατασκήνωσης στην Αγία Σοφία Θέρμου αποτελεί γεγονός με βαθιά κοινωνική και πνευματική σημασία, ενισχύοντας την τοπική κοινωνία και προσφέροντας νέες δυνατότητες φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά της χώρας.

Παράλληλα, η λειτουργία της δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας για την περιοχή και συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμισή της.

Από του χρόνου, μάλιστα, προγραμματίζεται περαιτέρω ανάπτυξη με την κατασκευή νέων κτιρίων προς τις πηγές της Αγίας Σοφίας, έργο που αναμένεται να είναι κάτι ιδιαίτερα όμορφο και μοναδικό στο είδος του.

