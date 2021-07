Αγγλία – Δανία: Τρελοί πανηγυρισμοί σε όλη την Αγγλία για την πρόκριση στον τελικό του Euro (video)

Οι Άγγλοι από το Λονδίνο ως το Μπέρμιγχαμ και το Νότιγχαμ πανηγύρισαν έξαλα την πρόκριση της εθνικής τους ομάδας στον τελικό του Euro.

Η εθνική Αγγλίας νίκησε τη Δανία στην παράταση και προκρίθηκε στον τελικό του Euro, όπου θα συναντήσει την Κυριακή (22.00) την Ιταλία στο «Γουέμπλεϊ».

Οι οπαδοί των Τριών Λιονταριών στην Αγγλία, από το Λονδίνο, ως το Μπέρμιγχαμ και το Νότιγχαμ πανηγύρισαν έξαλλα την επιτυχία της εθνικής τους ομάδας.

Δείτε χαρακτηριστικά video:

ENGLAND LEAD! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

This is what it means to the fans at the Canal House in Birmingham and at the Trent Navigation Inn in Nottingham. 😆#ENGDEN | #EURO2020 | #ThreeLions pic.twitter.com/uqdBqla4nD

— ITV News Central (@ITVCentral) July 7, 2021