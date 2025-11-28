Αγγελόκαστρο Αγρινίου: Δέντρο έπεσε σε ηλεκτροφόρα καλώδια λόγω της κακοκαιρίας

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 7:00 το απόγευμα στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, όταν λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας δέντρο κατέπεσε πάνω σε καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, καθώς και συνεργείων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, τα οποία ειδοποιήθηκαν από τον πρόεδρο της κοινότητας, Παναγιώτη Κουτούμπα, για να προχωρήσουν στην ασφαλή απομάκρυνση του δέντρου.

Στο σημείο αναμένονται συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αναλάβουν την αποκατάσταση του δικτύου.

Δείτε το βίντεο: