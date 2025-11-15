Σάββατο, 15 Νοεμβρίου, 2025
Αγγελική Νικολούλη: «Ευχαριστώ για την αγάπη και τη συμπαράσταση στο πένθος μου»

Η δημοσιογράφος, την περασμένη εβδομάδα δεν είχε κάνει εκπομπή λόγω πένθους

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Με ένα ιδιαίτερο μήνυμα και ντυμένη στα μαύρα επέστρεψε στην εκπομπή, «Φως στο Τούνελ», η παρουσιάστρια, Αγγελική Νικολούλη, μετά την απώλεια της μητέρας της.

Η Δημοσιογράφος ευχαρίστησε τους τηλεθεατές του Mega Channel και φίλους της εκπομπής για την συμπαράσταση και την κατανόησή τους, καθώς όπως αποκάλυψε «έχασε» την μητέρα της και βρίσκεται σε κατάσταση πένθους.

Υπενθυμίζεται πως η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» δεν μεταδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

«Καλησπέρα. Θα ήθελα φίλοι μου τώρα στην αρχή της εκπομπής, να πω σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ, για την αγάπη και την συμπαράσταση, αυτές τις δύσκολες μέρες του πένθους γιατί «έχασα» και την μητέρα μου και για τον λόγο αυτόν, δεν άναψαν τα φώτα του Τούνελ την Παρασκευή.

Σας ευχαριστώ όλους θερμά», ανέφερε στο συγκινητικό μήνυμά της η Αγγελική Νικολούλη.

