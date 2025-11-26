Αγγελική Νικολούλη: Έρχεται σειρά στο Netflix για τη ζωή της;

Ένα βιογραφικό που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα έχει καταφέρει να χτίσει η Αγγελική Νικολούλη και σύμφωνα με πληροφορίες οσονούπω το φαινόμενο «Νικολούλη» θα κατακτήσει και το Netflix!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Εδώ TV, ισπανική εταιρεία παραγωγής ταξίδεψε στην Ελλάδα για να ξεκινήσει την πρώτη φάση έρευνας και συλλογής πληροφοριών με σκοπό τη δημιουργία σειράς γύρω από την προσωπικότητα, τη «χρυσή» σταδιοδρομία της και το μεγαλόπνοο έργο που έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την εκπομπή της.

Τι θα δείξει η σειρά του Netflix

Η σειρά αναμένεται να ακολουθήσει τη ζωή της από τα νεανικά της χρόνια, όταν έκανε τα πρώτα της βήματα στη δημοσιογραφία ως ρεπόρτερ, μέχρι τη στιγμή που έγινε η παρουσιάστρια μιας από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη.

Το ενδιαφέρον των Ισπανών θεωρείται δεδομένο, καθώς η πορεία της Νικολούλη συνδυάζει μυστήριο, έρευνα, κοινωνική προσφορά και τηλεοπτική επιτυχία — στοιχεία που μπορούν να δώσουν μια σειρά με διεθνές ενδιαφέρον και έντονο δραματικό φορτίο.

Πηγή: znews.gr