Αγγελία πρόσληψης Στελέχους Λογιστηρίου στην Ένωση Αγρινίου

Στη γνωστοποίηση αγγελίας για πρόσληψη στελέχους Λογιστηρίου προχώρησε η Ένωση Αγρινίου, καθώς και όλα όσα θα πρέπει να διαθέτει ο κατάλληλος υποψήφιος.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει δυναμισμό και πάθος για διαρκή επιμόρφωση, προσωπική ανάπτυξη και ικανότητα ενασχόλησης με νέα αντικείμενα.

Αξίες όπως επαγγελματική συνέπεια, ομαδικότητα και συνεργασία θα πρέπει να αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου, όπως άλλωστε και η ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων υπό συνθήκες πίεσης και χρονικών περιορισμών.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. λογιστικής – οικονομικών

Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε εταιρείες διπλογραφικών βιβλίων (θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο)

Άριστη γνώση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας, Γ.Λ.Σ., Ε.Λ.Π., Φ.Π.Α., My Data

Καταχωρήσεις παραστατικών

Συμφωνίες λογαριασμών λογιστικής

Καταχωρήσεις Τραπεζικών συναλλαγών, extrait και παρακολούθηση τραπεζών/καρτών

Συνεργασία με αρμόδιες αρχές/εξωτερικούς συνεργάτες για την παροχή των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων

Υποστήριξη του συνόλου των εργασιών λογιστηρίου

Άριστη γνώση χρήσης λογιστικών πακέτων, Η/Υ και εφαρμογών Microsoft Office

Γνώση ελληνικών και διεθνών λογιστικών προτύπων