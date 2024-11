Άγαλμα που αγοράστηκε κάποτε για έξι δολάρια ως διακοσμητικό, αξίζει σήμερα εκατομμύρια

Η «προτομή Bouchardon» - η οποία απεικονίζει τον Σκωτσέζο γαιοκτήμονα και πολιτικό Sir John Gordon - φιλοτεχνήθηκε από τον βασιλικό Γάλλο γλύπτη Edmé Bouchardon το 1728, ενώ ο Gordon περιόδευε στη Ρώμη, σύμφωνα με το artnet.com.

Για αιώνες, βρισκόταν στο κάστρο της οικογένειας στο Invergordon, μια μικροσκοπική πόλη στα σκωτσέζικα Highlands.

Ωστόσο, το κάστρο πουλήθηκε τη δεκαετία του 1920 και το δημοτικό συμβούλιο του Invergordon κέρδισε την προτομή σε δημοπρασία το 1930 για μόλις έξι δόλάρια, ανέφερε το

Στη συνέχεια, το έργο τέχνης εξαφανίστηκε για δεκαετίες - μέχρι που ένα άτομο το εντόπισε το 1998 να στηρίζει την πόρτα ενός υπόστεγου στο κοντινό χωριό Balintore, ανέφερε επίσης το πρακτορείο.

Τα επόμενα χρόνια, το ίδιο άτομα επιχείρησε να το πουλήσει αλλά δεν τα κατάφερε καθώς «έπεφτε» απάνω στους αυστηρούς νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έτσι, την Τρίτη, το Δικαστήριο του Tain στα Highlands ενέκρινε τα σχέδια για την πώληση του κομματιού - και θα μπορούσε να αποφέρει το εξωπραγματικό ποσό των 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το CNN.

