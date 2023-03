Αγρίνιο: Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο ο 2ος Διαγωνισμός Μουσικής Δημιουργίας της ΓΕΑ

Η Καλλιτεχνική Επιτροπή έχει επιλέξει τις δώδεκα μουσικές δημιουργίες, που θα παρουσιαστούν ζωντανά στην σκηνή του Παπαστρατείου Μεγάρου, το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 στις 20.00 και είναι με αλφαβητική σειρά του επωνύμου των δημιουργών οι εξής:

Δασκαλόπουλος Θεόδωρος «Beyond the skies»

Ιωαννίδου Έφη «Απωθημένο»

Καλογεροπούλου Γλυκερία «Πρόγνωση καιρού»

Κασσάρα Σοφία «Μέσα στα κύματα»

Κόντος Θοδωρής «Ωδή στον Άλκη»

Μπεκράκης Εμμανουήλ «Η Ξανθούλα»

Μπέστιας Αθανάσιος «Ταξιδιώτης ποταμός»

Νεοφώτιστος Θοδωρής «Κρατάω τον κόσμο»

ΠαπαβασιλείουΣπύρος «Through the waves»

Παπασάββας Ανδρέας «Μην γονατίσεις»

Στούμπου Κλεοπάτρα «Έχω τη δύναμη»

Τσαβουσέλης Αθανάσιος «Lessons about love»