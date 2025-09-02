Αφροξυλιά Ναυπάκτου: Αναστάτωση προκαλούν συνεχόμενα περιστατικά ζωοκλοπών

Αναστάτωση και έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει στους κατοίκους στην Αφροξυλιά Ναυπάκτου τα συνεχόμενα περιστατικά ζωοκλοπών.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Καρέλης Σωτήρης αναφέρει:

Ανησυχία έχουν προκαλέσει τα απανωτά κρούσματα ζωοκλοπών στο δημοτικό διαμέρισμα της Αφροξυλιάς Ναυπάκτου τα οποία έχουν σημειωθεί μέσα σε 10 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 22 Αυγούστου, άγνωστοι εισέβαλλαν σε ποιμνιοστάσιο της περιοχής και έκλεψαν μια προβατίνα. Λίγες ημέρες αργότερα, σημειώθηκε και δεύτερη κλοπή μιας κατσίκας και ενός κατσικιού. Ο ιδιοκτήτης τους ξεκίνησε αναζητήσεις και αρκετοί ήταν αυτοί που προθυμοποιήθηκαν να ψάξουν για τον εντοπισμό τους. Μάταια όμως.

Στις 29 Αυγούστου, ιδιοκτήτης μιας κατσίκας μετέφερε το ζώο του σε ποιμνιοστάσιο της Αφροξυλιάς για λίγες ημέρες. Την επομένη το βράδυ, άγνωστοι προσπάθησαν να το κλέψουν χωρίς αποτέλεσμα. Ο ιδιοκτήτης του ποιμνιοστασίου βρήκε το ζώο δεμένο στο λαιμό του με σύρμα και ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη της κατσίκας για το συμβάν.

Τελικά αποφάσισαν να κλείσουν το ζώο μέσα σε περιφραγμένο χώρο μαζί με τα υπόλοιπα, για περισσότερη ασφάλεια. Ωστόσο από ότι φαίνεται κάποιοι είχαν αποφασίσει να κλέψουν και έτσι επανήλθαν, έκοψαν μέρος της περίφραξης και αφού έσπασαν το λουκέτο έκλεψαν την κατσίκα. Τα σκυλιά του ιδιοκτήτη δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την ζωοκλοπή παρόλο που το ένα από αυτά από ότι φαίνεται όρμησε και δάγκωσε τον κλέφτη.

Ο ιδιοκτήτης του ζώου αφού ενημερώθηκε από τον φίλο του για την κλοπή, άμεσα ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Ναυπάκτου κάνοντας καταγγελία για την κλοπή. Όπως τονίζει ο Κ.Κ. ιδιοκτήτης της κατσίκας, είχε το ζώο αυτό για να μπορεί να δίνει φρέσκο γάλα στα εγγόνια του.

Πρόκειται για κατσίκα που προέρχεται από καλή γαλακτοπαραγωγική ράτσα, κάτι που φαίνεται ότι γνώριζαν οι δράστες. Η περιοχή της Αφροξυλιάς είναι ανάστατη από τα περιστατικά ζωοκλοπών με τους κατοίκους να ανησυχούν για τα δικά τους ζώα, αφού βλέπουν ότι κάποιοι γνωρίζουν πολύ καλά πράγματα και καταστάσεις και τις εξόδους διαφυγής. Η αστυνομία είναι ενήμερη και ήδη έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι σε ποιμνιοστάσια της περιοχής, χωρίς να βρεθεί ωστόσο κάποιο στοιχείο για τις κλοπές.