Αφροδίτη Λατινοπούλου στο «Δυτικά FM»: «Σκάνδαλο η κάθοδος Καραμανλή, Βορίδη και Αυγενάκη στις εκλογές»

Με σκάνδαλο θα ισοδυναμούσε κατά την Αφροδίτη Λατινοπούλου η ένταξη στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, στις επόμενες εκλογές, του Κώστα Αχ. Καραμανλή, του Μάκη Βορίδη και του Λευτέρη Αυγενάκη, όπως τόνισε η ίδια στο «Δυτικά FM 92,8».

«Δεν πρέπει να διανοηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τους έχει υποψήφιους στις λίστες του», τόνισε χαρακτηριστικά η ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής», μιλώντας τηλεφωνικά στη Δήμητρα Λαοπόδη. Αφορμή στάθηκε η σκληρή κριτική που άσκησε στους χειρισμούς της κυβέρνησης τόσο για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών όσο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο, όπως σχολίασε, δεν παρενέβη ούτε ένας Έλληνας εισαγγελέας.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου για τις παράνομες επιδοτήσεις που κατέληξαν σε «κλέφτες» και «λαμόγια», όπως είπε, προχώρησε σε διαπιστώσεις περί συγκάλυψης και απαντώντας σε σχετικό ερώτημα παρατήρησε ότι «η απαίτηση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της αλήθειας δεν είναι λαϊκισμός».

Μίλησε για «έγκλημα» στα Τέμπη και εντόπισε διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες με σημείο αναφοράς την ανικανότητα. Υπογράμισε ότι «φαγώθηκαν» τα χρήματα της σύμβασης 717/2014 τόσο επί Σπίρτζη όσο και επί Καραμανλή. Κι ενώ χάθηκαν 57 ανθρώπινες ζωές δεν νοιάστηκαν, από την επόμενη κιόλας μέρα, να κάνουν κάτι για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας αλλά για το πώς θα τους βγάλουν όλους «λάδι», υποστήριξε.

Για την Ευρωβουλή, παρατήρησε ότι η Ευρώπη έχει χάσει το δρόμο της, εκτιμώντας ότι είναι «βουτηγμένη» στη γραφειοκρατία. Έχει υιοθετήσει μια λανθασμένη ατζέντα, «παράνοιας», όπως είπε, για την πράσινη ενέργεια, τη woke ατζέντα και τη λαθρομετανάστευση (σ.σ. μίλησε για ισλαμοποίηση της Ευρώπης, ανοικτά σύνορα και γκετοποιημένες γειτονιές). Ζητούμενο, κατά την άποψή της, θα έπρεπε να είναι το πώς θα μειωθούν οι φόροι και πώς θα μπορέσει να ακμάσει και πάλι ο πρωτογενής τομέας αλλά και η βιομηχανία.

Με αφορμή την ευλογιά των αιγοπροβάτων η Αφροδίτη Λατινοπούλου μίλησε για «δολοφονία» των κτηνοτρόφων και συνεπακόλουθη εκτόξευση των τιμών του κρέατος. «Εμείς δεν θέλουμε να τρώμε ούτε συνθετικό κρέας, ούτε σκουλίκια, ούτε έντομα. Έχουμε τους κτηνοτρόφους μας οι οποίοι καθημερινά χύνουν το δάκρυ και τον ιδρώτα τους», τόνισε χαρακτηριστικά και εξέφρασε την απορία της για το γεγονός ότι δεν γίνονται εμβολιασμοί παρότι, ουσιαστικά, η Ευρώπη το επιτρέπει.

Σχολιάζοντας σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας για τις ανάγκες συγκυβέρνησης η ευρωβουλευτής, εκτίμησε ότι η υπερφήψιση νομοσχεδίων από τον Κυριάκο Βελόπουλο δείχνει το δρόμο που πρόκειται να ακολουθήσει. «Όλοι γνωρίζουμε, πολύ καλά, ότι υπάρχουν πρόθυμοι για εξουσία και ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι αυτός από τους πρώτους που "κουνάει την ουρά" του. (...) Από ό,τι ακούμε, υπάρχουν συμφωνίες, ακόμα και Υπουργεία έχουν μοιράσει...», σχολίασε, χαρακτηριστικά.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο «Δυτικά FM 92,8»: