Αφροδίτη Λατινοπούλου για Ρομά: «Έχετε δει γύφτους να πληρώνουν φόρους; Είναι αστείο»

Κατά των Ρομά ξέσπασε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, τονίζοντας πως «γύφτοι είναι, γύφτοι αυτοπροσδιορίζονται, γύφτους τους ξέρει όλος ο κόσμος».

Στην εκπομπή «Action Τώρα» με τη Ντόρα Κουτροκόη και τον Γιώργο Γρηγοριάδη φιλοξενήθηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Ειδικότερα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου είπε: «Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι η εγκληματικότητα των γύφτων είναι στα ύψη. Αυτό το οποίο έχω πει επανειλημμένα είναι ότι πρέπει να τελειώνουμε με τους καταυλισμούς, πρέπει να τελειώνουμε με την επιδοματική πολιτική και πρέπει να εφαρμόσουμε τα three-strikes. Την τρίτη φορά που πιάνεσαι δεν βλέπεις το φως του ήλιου».

«Δεν τους δέχεστε ως Ρομά κα Λατινοπούλου;» έσπευσε να τη ρωτήσει η Ντόρα Κουτροκόη.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε έντονο ύφος: «Γύφτοι είναι, γύφτοι αυτοπροσδιορίζονται, γύφτους τους ξέρει όλος ο κόσμος! Το θέμα δεν είναι πώς θα τους αποκαλεί ο κόσμος, το θέμα είναι οι πράξεις που κάνουν!

Δείτε το βίντεο:

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης αντέδρασε με τη σειρά του: «Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο χαρακτηρισμός είναι ρατσιστικός…».

«Ρατσιστικά δεν είναι αυτά που λέω εγώ αλλά αυτά που κάνουν εκείνοι σε βάρος των Ελλήνων πολιτών με παράνομες δραστηριότητες, τις ρευματοκλοπές! Δεν ενσωματώνονται αυτοί στην κοινωνία! Δεν τους τσουβαλιάζω, υπάρχουν κάποιοι που είναι νομοταγείς, εργάζονται κανονικά και πληρώνουν φόρους. Έχετε δει εσείς γύφτους να πληρώνουν φόρους; Είναι αστείο αυτό», συνέχισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Πηγή: tlife.gr