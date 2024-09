Αφρική: Παίκτης ισχυρίζεται ότι είναι 26 ετών, αλλά δεν πείθει κανέναν

Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Αφρική με ποδοσφαιριστή ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι 26 ετών, αλλά βάσει των χαρακτηριστικών του δεν φαίνεται να λέει την αλήθεια...

Ο Ντέιβιντ Μπανγκούλ παίκτης των Wakiso Giants της Premier League της Ουγκάντα, είναι 26 ετών... αλλά αυτό το έτος της ηλικίας του, δεν φαίνεται να ταιριάζει με τη φυσική του εμφάνιση και έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες στα κοινωνικά δίκτυα για την πραγματική ταυτότητα του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με αρχεία, ο πρώην παίκτης της Vipers SC γεννήθηκε στις 4 Απριλίου 1998, προχωρώντας γρήγορα στην καριέρα του στις χαμηλότερες κατηγορίες. Μεγάλο μέρος της υποψίας σχετικά με την ηλικία του Μπανγκούλ προέρχεται από πολλές προηγούμενες περιπτώσεις στο πρωτάθλημα του, όπου οι παίκτες χρησιμοποίησαν πλαστά έγγραφα για να αγωνιστούν και στη συνέχεια τους αποκλείστηκαν ισόβια.

Για παράδειγμα, ο Τζόζεφ Μινάλα , πρώην Καμερουνέζος μέσος των Λάτσιο, Μπάρι, Σαλερνιτάνα και Λατίνα, γεννημένος επίσημα το 1996 αλλά έχει γίνει «viral» επειδή έχει αναμφισβήτητα πιο «ώριμα» χαρακτηριστικά. Ή μια άλλη περίπτωση ήταν αυτή του Ταρίμπο Γουέστ, του θρυλικού Νιγηριανού αμυντικού της Ίντερ και της Μίλαν μεταξύ της δεκαετίας του 1990 και του 2000.

Ο Ζάρκο Ζέσεβιτς, ο πρώην πρόεδρος της Παρτιζάν που τον είχε αγοράσει, κάποτε κατηγόρησε τον παίκτη λέγοντας ότι είπε ψέματα για την ηλικία του: «Είναι 12 χρόνια μεγαλύτερος από ό,τι λέει. Όταν ήρθε σε εμάς (το 2002, εκδ. ) είπε ότι ήταν 28. Μόνο αργότερα ανακαλύψαμε ότι ήταν 40, αλλά έπαιζε ακόμα καλά, οπότε δεν μετανιώνω που τον έχω στην ομάδα».

26 years old creative midfielder David 'Tong Po' Bangoole, finds a fresh start at Wakiso Giants, Uganda after parting ways with Vipers SC. The ex-Busoga United star, signs a 12-month deal with the ambitious Ugandan side! pic.twitter.com/z2v1JnbmwR

— AFCON_2027 🇰🇪-🇹🇿-🇺🇬 (@AFCON_2027) September 16, 2024