Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, 2025
Αφρική: Καλεσμένος σε γάμο σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό και ξέσπασε μακελειό με 57 νεκρούς

Το φονικό λάθος και η αιματηρή κλιμάκωση

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Μια αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε σε τελετή γάμου στο χωριό Amdirib στην Τσαντ της Αφρικής, όταν ένας καλεσμένος πυροβόλησε κατά λάθος τον γαμπρό. Ο θάνατος του νεαρού πυροδότησε εκτεταμένες και αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο οικογένειες, με αποτέλεσμα τον θάνατο συνολικά 57 ανθρώπων.

Το φονικό λάθος

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στην περιοχή Batha. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο καλεσμένος μετέβη στον χώρο του γάμου κρατώντας αυτόματο όπλοΣηκώνοντάς το στον αέρα για να πυροβολήσει ως ένδειξη τιμής προς τον γαμπρό, φέρεται να προκλήθηκε ισχυρή ανάκρουση που εκτροχίασε τη λαβή του όπλου.

Μία από τις σφαίρες χτύπησε τον γαμπρό στο στήθος. Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές ήταν πιθανότατα ο αδελφός του θύματος, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, συνειδητοποιώντας την τραγωδία μόνο μετά τις φωνές των παρευρισκομένων. Ο γαμπρός κατέρρευσε και υπέκυψε.

Η αιματηρή κλιμάκωση

Ο θάνατος του γαμπρού, ο οποίος αναφέρθηκε ως μέλος της πολιτοφυλακής Rapid Support Forces (RSF) του Σουδάν, έγινε η σπίθα για μια βίαιη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών. Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε σε αιματηρό επεισόδιο, οδηγώντας σε έναν τραγικό απολογισμό: 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις συγκρούσεις που ακολούθησαν τη δολοφονία.

Το σοκαριστικό βίντεο

ethnos.gr

