Άφωνοι οι τηλεθεατές! Αποχώρησε εκνευρισμένη στον «αέρα» εκπομπής η Ζωή Κωνσταντοπούλου - «Φεύγω!»

Άφωνοι έμειναν οι τηλεθεατές που παρακολουθούσαν το πρωί του Σαββάτου τηλεοπτική εκπομπή στον ΣΚΑΪ, στην οποία ήταν καλεσμένη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» αποχώρησε εκνευρισμένη στον «αέρα» εκπομπής!

Η κα. Κωνσταντοπούλου βρισκόταν στο πλατό της εκπομπής «Καλημέρα» που παρουσιάζει η Φαίη Μαυραγάνη προκειμένου να δώσει συνέντευξη και να μιλήσει για διάφορα θέματα όπως την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κλπ.

Η πολιτικός εκνευρίστηκε και είπε «αν συνεχίσετε να με ρωτάτε θα φύγω» ενώ τόνισε πως δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με ζητήματα που δεν είναι σημαντικά.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια έθεσε το θέμα του Πάνου Ρούτσι.

Ωστόσο, η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας» δεν απάντησε και μάλιστα άρχισε να βγάζει το μικρόφωνό της και αποχώρησε από το πλατό σε ζωντανή μετάδοση.

Η Φαίη Μαυραγάνη της ζήτησε να το σκεφτεί ξανά και είπε πως θα μπορούσε απλά να αρνηθεί να απαντήσει και να προχωρήσει η συζήτηση παρακάτω.

Μετά από το διαφημιστικό διάλλειμμα, η παρουσιάστρια είπε πως η κ. Κωνσταντοπούλου ήταν προγραμματισμένο να βγει στις 8 το πρωί και άργησε 20 λεπτά ενώ τόνισε πως «δεν μπορούν οι πολιτικοί να μας πουν τι θα ρωτάμε».

newsbreak.gr