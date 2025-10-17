Αφίδνες: Δύο φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στον οδηγό που τραυματίστηκε στο τροχαίο

Δύο φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στον οδηγό που τραυματίστηκε στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες με τους δύο νεκρούς.

Νέα στοιχεία προκύπτουν για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στις Αφίδνες με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Όπως διαπιστώθηκε από τις μέχρι τώρα έρευνες, ο οδηγός του ενός οχήματος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Πρόκειται για τον οδηγό που ήταν μόνος του στο όχημα και τραυματίστηκε ελαφρά.

Διπλάσιο από το επιτρεπτό όριο

Από το αλκοτέστ που του έγινε διαπιστώθηκε ήταν θετικός στο αλκοόλ με ένδειξη 0,54 την ώρα που το όριο είναι 0,25. Αναμένονται οι αιματολογικές – τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβώς σε πόσο βαθμό ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και αν είχε καταναλώσει και άλλες ουσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες o 43χρονος είναι οδηγός αγώνων Drift και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνους ελιγμούς. Νοσηλεύεται φρουρούμενος, προκειμένου να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

Πώς έγινε η μετωπική σύγκρουση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, το τροχαίο σημειώθηκε όταν το μπλε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, εξετράπη της πορείας του -λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος- και πέρασε στα όρια του αντίθετου ρεύματος.

Την ίδια ώρα ο οδηγός του δεύτερου ΙΧ αυτοκινήτου, ενός μαύρου τζιπ BMW το οποίο κινούταν στο ρεύμα προς Λαμία, έκανε προσπάθεια να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα.

Αποτέλεσμα ήταν τα δύο αυτοκίνητα να συγκρουστούν μετωπικά, στο ύψος του Πολυδενδρίου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών από τα οχήματα.

Στήθηκε μία πολύ δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού, με 13 πυροσβέστες και 5 οχήματα της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο, καθώς τα δύο αυτοκίνητα είχαν μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Η κατάσταση των τραυματιών

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου εκεί οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν τον έναν στη ζωή, καθώς είχε πολύ σοβαρά τραύματα και διασωληνώθηκε, ενώ και οι άλλοι 2 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες ο τραυματίας, ο οποίος είναι διασωληνωμένος, είναι σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι 2 εκ των 3 άλλων τραυματιών, είναι και αυτοί σε σοβαρή κατάσταση, θεωρούνται πολυτραυματίες και φέρουν κατάγματα σε αρκετά σημεία του σώματός τους, όπως στους πνεύμονες, το θώρακα, τον αυχένα και το κεφάλι.

Ο τέταρτος, ο οδηγός του οχήματος που ήταν μόνος του, είναι σε καλύτερη κατάσταση, ωστόσο και αυτός φέρει κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

