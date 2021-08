Αφγανιστάν – Ιστορική φωτογραφία: Ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης που έφυγε από την Καμπούλ

Ένας πόλεμος 20 ετών έριξε την αυλαία του. Με αίμα και ατίμωση για τις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί στρατιώτες αποχώρησαν από το Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν πανηγυρίζουν και μια νέα (άγνωστη και ίσως σκοτεινή) ξημερώνει την πολύπαθη χώρα. Μια ιστορική φωτογραφία κάνει το γύρο του κόσμου.

Είναι η φωτογραφία που δείχνει τον τελευταίο Αμερικανό στρατιώτη να εγκαταλείπει την Καμπούλ. Η αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν ολοκληρώθηκε πριν τελειώσει η προθεσμία της 31ης Αυγούστου που είχαν δώσει οι Ταλιμπάν.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανέβασαν στα social media φωτογραφία στην οποία εικονίζεται ο τελευταίος, όπως ανέφεραν Αμερικανός στρατιωτικός που έφυγε από την Καμπούλ, σηματοδοτώντας το τέλος του 20ετούς πολέμου στο Αφγανιστάν.

Ο υποστράτηγος Κρις Ντόναχιου, διοικητής της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, εικονίζεται καθώς επιβιβάζεται στην τελευταία πτήση που αναχώρησε, το βράδυ της Δευτέρας (30.08.2021), από το διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της αφγανικής πρωτεύουσας. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη μέσα από διόπτρα νυχτερινής όρασης.

«Ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης εγκατέλειψε το Αφγανιστάν», ανέφερε η USCENTCOM μέσω Twitter.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021