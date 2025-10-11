Αφανίζεται η κτηνοτροφία σε Ευηνοχώρι και Γαλατά - Θανατώθηκαν σχεδόν 2.000 ζώα

Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή για την κτηνοτροφία στα χωριά Γαλατά και Ευηνοχώρι εξαιτίας της εξάπλωσης της ευλογιάς των προβάτων που έχει οδηγήσει στην θανάτωση όλων σχεδόν των κοπαδιών στα παραευήνια χωριά.

Τα ζώα που προσβλήθηκαν από τον ιό και θανατώθηκαν μέχρι τώρα στα δυο αυτά χωριά, φθάνουν τις 2.000. Στο Ευηνοχώρι, οι μεγάλες εκτροφές, αυτές δηλαδή που αποτελούνταν από 200 -300 ή και περισσότερα πρόβατα έχουν ήδη θανατωθεί, όπως επίσης και κάποιες μικρότερες. Για την ώρα δεν έχουν ακόμα νοσήσει κάποιες μικρές μονάδες που αποτελούνται από 50 – 60 πρόβατα, αλλά όπως φαίνεται το πρόβλημα είναι ακόμα υπαρκτό στην περιοχή και επικρατεί απαισιοδοξία.

Η ασθένεια εξαπλώθηκε όταν τα πρώτο ζώα που προσβλήθηκαν και ψόφησαν, πετάχτηκαν σε ρέματα με αποτέλεσμα να νοσήσουν και άλλα και σιγά – σιγά να επεκταθεί σε όλο το χωριό. Οι κτηνοτρόφοι προτίμησαν να μην το αναφέρουν στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας θεωρώντας ότι το κακό δεν θα «χτυπήσει» και τα υπόλοιπα ζώα τους και θα γλυτώσουν με μικρές απώλειες. Όμως δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά και χάθηκαν όλα τα ζώα του Ευηνοχωρίου. Επιπλέον βρέθηκαν θετικά δείγματα και στο Νεοχώρι και στον Άγιο Θωμά.

Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι πολλές και τραγικές. Η τοπική οικονομία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, αφού δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι που μένουν χωρίς εισόδημα αλλά και οι αγρότες καθώς δεν μπορούν να διαθέσουν τις ζωοτροφές που έχουν αποθηκευμένες, ενώ την επόμενη χρονιά δεν θα μπουν καν στην διαδικασία καλλιέργειας αφού δεν θα υπάρχουν πλέον πρόβατα στο χωριό για να τραφούν.

Από κει και πέρα οι νεότεροι ηλικιακά κτηνοτρόφοι θα προσπαθήσουν να ξαναφτιάξουν τις μονάδες τους. Οι μεγαλύτεροι όμως δεν έχουν την δύναμη να ξεκινήσουν και πάλι από την αρχή. Ωστόσο ο χρόνος που χρειάζεται για να ξαναγίνει μια εκτροφή παραγωγική είναι πολύς. Για, τουλάχιστον, 8 μήνες δεν μπορούν να ξαναμπούν ζώα στους μολυσμένους στάβλους, ενώ όταν αγοραστούν τα νέα ζώα χρειάζονται τουλάχιστον έναν χρόνο για να γίνουν παραγωγικά.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν από την Πολιτεία να οργανώσει συντονισμένους εμβολιασμούς, ώστε οι νέες εκτροφές να είναι ασφαλείς. Επιπλέον ζητούν στήριξη διότι πλέον τίθεται θέμα επιβίωσης για τις οικογένειες των κτηνοτρόφων.

Από κει και πέρα υπάρχει και μια ψυχολογική επιβάρυνση καθώς όλοι είναι δεμένοι με τα ζώα τους καθώς από μικρά παιδιά ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα. Κάποιοι μάλιστα δεν άντεξαν να είναι παρόντες στην θανάτωση των ζώων τους. Η καθημερινότητά τους ανατρέπεται καθώς θα ξυπνούν κάθε πρωί αλλά δεν θα πηγαίνουν στον στάβλο για να ταΐσουν και να φροντίσουν τα ζώα τους.

Την Δευτέρα προγραμματίζονται κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με ένα από τα βασικά τους αιτήματα να είναι και η στήριξη της Πολιτείας στους πληγέντες.

