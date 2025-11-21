Αεροδρόμιο Ακτίου: Τρίτο σερί ρεκόρ κίνησης – Άνοδος 9% τον Οκτώβριο

Το Αεροδρόμιο Ακτίου πέτυχε το τρίτο συνεχόμενο ρεκόρ επιβατικής κίνησης, καταγράφοντας αύξηση 9% τον Οκτώβριο και συνολική άνοδο 6,2% στο δεκάμηνο του 2025, φτάνοντας τους 873.607 επιβάτες, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Το 2025 αναμένεται να κλείσει με ρεκόρ επιβατικής κίνησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, με προβλεπόμενο αριθμό 37 εκατομμυρίων επιβατών. Στο δεκάμηνο του έτους έχουν ήδη διακινηθεί 35,2 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας άνοδο 2,7% σε σχέση με το 2024. Από το 2016 έως σήμερα η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 45%, αποδεικνύοντας τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού και την επίδραση των επενδύσεων στις υποδομές των αεροδρομίων.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη διεθνή κίνηση, η οποία καλύπτει το 81% των επιβατών, με κορυφαίες αγορές το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Σκανδιναβία. Συνολικά, το 75,7% των ταξιδιωτών προέρχεται από την Ευρώπη. Oι κύριες αεροπορικές εταιρείες στα περιφερειακά αεροδρόμια είναι Ryanair, Aegean, Easyjet, TUI και Jet2.

Το αεροδρόμιο του Ακτίου στην Αιτωλοακαρνανία, έχει καταφέρει τα δύο προηγούμενα χρόνια να πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ στην επιβατική του κίνηση και με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου καταγράφει νέο ρεκόρ φέτος. Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο από το Άκτιο διακινήθηκαν 9% περισσότεροι επιβάτες σε σχέση με το Οκτώβριο του 2024. Ενώ συνολικά στο πρώτο δεκάμηνο του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, το αεροδρόμιο του Ακτίου καταγράφει άνοδο στην επιβατική του κίνηση κατά 6,2%, φτάνοντας τους 873.607 επιβάτες.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροδρόμιο Ακτίου με αύξηση 5,6% σημείωσε ρεκόρ κίνησης το 2023, ενώ πέρυσι έστω και οριακά με αύξηση της τάξης του 1% έσπασε το ρεκόρ του 2023 φτάνοντας στις 820.000 περίπου επισκέπτες. Από τον Οκτώβριο όμως του 2025 το αεροδρόμιο του Ακτίου πέτυχε για τρίτο σερί ρεκόρ στην επιβατική κίνηση με 873.607 επιβάτες.

Το αεροδρόμιο Ακτίου προσφέρει απευθείας πτήσεις προς 19 χώρες και 50 πόλεις για το 2025, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της Δυτικής Ελλάδας. Αυτές οι πτήσεις περιλαμβάνουν χώρες από σχεδόν για όλη την Ευρώπη, ωστόσο η Γερμανία, η Ιταλία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τη μερίδα του λέοντος. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει με διαφορά η χώρα με τη μεγαλύτερη προσέλευση στο αεροδρόμιο του Ακτίου, ενώ ακολουθούν η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Δανία και η Ιταλία.

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο του Ακτίου, όπως και σε άλλα περιφερειακά αεροδρόμια, όπως η Μυτιλήνη ή η Καβάλα, επιβεβαιώνει την τάση που υπάρχει παγκοσμίως ιδίως στις νεότερες ηλικίες να ταξιδεύουν σε μικρότερους και λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»