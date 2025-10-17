Αεροδρόμιο Ακτίου: Πρωταθλητής Σεπτεμβρίου στην αύξηση της επιβατικής κίνησης

Πρωταθλητής στην αύξηση της κίνησης το Αεροδρόμιο Ακτίου, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», καθώς, σχεδόν ισοφάρισε από το Σεπτέμβριο την επιβατική κίνηση όλου του 2024.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Ήπια άνοδο, σε μονοψήφιο επίπεδο, σημείωσε η επιβατική κίνηση τόσο τον Σεπτέμβριο όσο και στο 9μηνο του 2025 στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece.

Συνολικά, στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια (Θεσσαλονίκης, Χανίων, Ρόδου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ακτίου, Καβάλας, Σκιάθου, Μυκόνου, Σαντορίνης, Κω, Μυτιλήνης και Σάμου) διακινήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο 5,5 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Σε επίπεδο 9μηνου, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 31,781 εκατ. από 30,969 εκατ. πέρσι, σημειώνοντας άνοδο 2,6%. Η επέκταση της θερινής περιόδου τον Σεπτέμβριο ήταν εμφανής σχεδόν σε όλα τα αεροδρόμια, κυρίως λόγω της συνεισφοράς των πτήσεων χαμηλού κόστους από την Ryannair.

Το αεροδρόμιο του Ακτίου στην Αιτωλοακαρνανία, έχει καταφέρει τα δύοπροηγούμενα χρόνια να πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ στην επιβατική του κίνηση και με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου φαίνεται ότι και φέτος θα καταγράψει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου νέο ρεκόρ. Συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στην επιβατική κίνηση από όλα τα αεροδρόμια της Fraport, καθώς από το Άκτιο διακινήθηκαν 161.431 επιβάτες, 8,1% περισσότεροι σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2024.

Ενώ συνολικά στο πρώτο εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, το αεροδρόμιο του Ακτίου καταγράφει άνοδο στην επιβατική του κίνηση κατά 6%, φτάνοντας τους 816.963 επιβάτες. Μάλιστα έως τώρα το Άκτιο παρουσιάζει εντός του 2025 μετά τα αεροδρόμια της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης και της Σκιάθου, το τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης στην επιβατική κίνηση. Υπενθυμίζεται ότι το αεροδρόμιο Ακτίου με αύξηση 5,6% σημείωσε ρεκόρ κίνησης το 2023, ενώ πέρυσι έστω και οριακά με αύξηση της τάξης του 1% έσπασε το ρεκόρ του 2023 φτάνοντας στις 820.000 περίπου επισκέπτες. Με την έως τώρα εικόνα του 2025 διαφαίνεται πως οδεύει για τρίτο σερί ρεκόρ στην επιβατική κίνηση.

Το αεροδρόμιο Ακτίου προσφέρει απευθείας πτήσεις προς 19 χώρες και 50 πόλεις για το 2025, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της Δυτικής Ελλάδας. Αυτές οι πτήσεις περιλαμβάνουν χώρες από σχεδόν για όλη την Ευρώπη, ωστόσο η Γερμανία, η Ιταλία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τη μερίδα του λέοντος.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει με διαφορά η χώρα με τη μεγαλύτερη προσέλευση στο αεροδρόμιο του Ακτίου, με περισσότερους από 44.000 επιβάτες να διακινούνται μόνο τον Σεπτέμβριο. Ακολουθούν η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία η Δανίας και η Ιταλία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την πολεμική κρίση του Ιουνίου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, φάνηκε στη συνέχεια να αποκαθίσταται πλήρως η ροή των επισκεπτών από το Ισραήλ προς το Άκτιο και μάλιστα με αυξητικές τάσεις. Πρόκειται βέβαια για μια μικρή ροή, καθώς τέσσερις αεροπορικές εταιρείες συνδέουν το Άκτιο με το Τελ Αβίβ, εντούτοις το Σεπτέμβριο με 43 πτήσεις από και προς το Ισραήλ στο αεροδρόμιο του Ακτίου διακινήθηκαν περίπου 6.200 επιβάτες, ενώ το Σεπτέμβριο του 2024 είχαν διακινηθεί από και προς τον Ισραήλ μόνο 1.300 επιβάτες περίπου.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»