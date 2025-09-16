Αεροδρόμιο Ακτίου: Προς τρίτο σερί ρεκόρ με 10% αύξηση της κίνησης τον Αύγουστο

Τον πιο επιτυχημένο Αύγουστο σημείωσε το αεροδρόμιο Ακτίου, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με αύξηση 10 τοις εκατό στην επιβατική κίνηση επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο του στον ελληνικό τουρισμό.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Τον πιο επιτυχημένο Αύγουστο της ιστορίας τους κατέγραψαν τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό ρόλο τους στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η κίνηση έφτασε τα 6,8 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4% ή 260 χιλιάδες επιβάτες σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024.

Πρόκειται για έναν διπλό σταθμό καθώς για πρώτη φορά, το δίκτυο αεροδρομίων της Fraport Greece ξεπέρασε τα 6,8 εκατ. επιβάτες σε έναν μόνο μήνα, όπως επίσης για πρώτη φορά, ένα μεμονωμένο αεροδρόμιο, η Ρόδος, υποδέχθηκε πάνω από 1,3 εκατ. επιβάτες μέσα σε έναν μήνα.

Το αεροδρόμιο του Ακτίου στην Αιτωλοακαρνανία, έχει καταφέρει τα δύο προηγούμενα χρόνια να πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ στην επιβατική του κίνηση και με βάση τα στοιχεία του Αυγούστου φαίνεται ότι και φέτος έχει τη δυνατότητα να καταγράψει νέο ρεκόρ. Συγκεκριμένα τον Αύγουστο είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση μετά το αεροδρόμιο της Καβάλας (11,2% ), με την αύξηση της κίνησης να φτάνει στο 9,9% (υποδέχτηκε 203.746 επισκέπτες τον Αύγουστο του 2025 έναντι 185.318 επισκεπτών του 2024).

Ενώ συνολικά στο πρώτο οκτάμηνο του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, το αεροδρόμιο του Ακτίου καταγράφει άνοδο στην επιβατική του κίνηση 5,5%, φτάνοντας τους 655.532 επιβάτες.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροδρόμιο Ακτίου με αύξηση 5,6% σημείωσε ρεκόρ κίνησης το 2023, ενώ πέρυσι έστω και οριακά με αύξηση της τάξης του 1% έσπασε το ρεκόρ του 2023 φτάνοντας στις 820.000 περίπου επισκέπτες. Με την έως τώρα εικόνα του 2025 διαφαίνεται πως οδεύει για τρίτο σερί ρεκόρ στην επιβατική κίνηση. Πράγμα που θα κριθεί από την κίνηση του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, περίοδος που είναι πάντα σημαντική για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Το αεροδρόμιο Ακτίου προσφέρει απευθείας πτήσεις προς 19 χώρες και 50 πόλεις για το 2025, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της Δυτικής Ελλάδας. Αυτές οι πτήσεις περιλαμβάνουν χώρες από σχεδόν για όλη την Ευρώπη, ωστόσο η Γερμανία, η Ιταλία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τη μερίδα του λέοντος.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει με διαφορά η χώρα με τη μεγαλύτερη προσέλευση στο αεροδρόμιο του Ακτίου, με περισσότερους από 52.000 επιβάτες να διακινούνται μόνο τον Αύγουστο. Ακολουθούν η Γερμανία, η Ιταλία και η Ολλανδία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την πολεμική κρίση του Ιουνίου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, φάνηκε στη συνέχεια να αποκαθίσταται πλήρως η ροή των επισκεπτών από το Ισραήλ προς το Άκτιο και μάλιστα με αυξητικές τάσεις. Πρόκειται βέβαια για μια μικρή ροή, καθώς τέσσερις αεροπορικές εταιρείες συνδέουν το Άκτιο με το Τελ Αβίβ, εντούτοις τον Αύγουστο με 57 πτήσεις από και προς το Ισράηλ στο αεροδρόμιο του Ακτίου διακινήθηκαν 7.899 επιβάτες, ενώ τον Αύγουστο του 2024 είχαν διακινηθεί από και προς τον Ισραήλ 4.363 επιβάτες.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»