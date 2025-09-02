Αεροδρόμιο Ακτίου: «Καμπανάκι» για το προσωπικό μετά και την αναγκαστική προσγείωση Boeing 737 με 200 επιβαίνοντες

Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ακτίου κατέληξε το απόγευμα της Πέμπτης 28.08.25 πτήση τσέχικης εταιρείας με προορισμό το Μπρνο της Τσεχίας.

Το Boeing 737, που εκτελούσε την πτήση 2301 με 175 επιβάτες, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, όταν παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη δεξιά τουρμπίνα, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να ζητήσει αναγκαστική προσγείωση.

Όπως έγινε γνωστό ακούστηκε δυνατός θόρυβος και παρατηρήθηκαν φλόγες από τον κινητήρα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους επιβάτες. Το αεροσκάφος παρέμεινε για αρκετή ώρα στον αέρα, πραγματοποιώντας κύκλους πάνω από το Ιόνιο προκειμένου να αδειάσει μεγάλο μέρος των καυσίμων του. Τελικά, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Άκτιο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ωστόσο, το περιστατικό αυτό έφερε στην επιφάνεια όλα όσα ζητούν τα στελέχη του αεροδρομίου του Ακτίου, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα αεροπορικών... «Τεμπών», καθώς στο αεροδρόμιο, ο ανθρώπινος παράγοντας πιέζεται ιδιαίτερα.

Βάσει της ισχύουσας σύμβασης, οι πολιτικές πτήσεις εξυπηρετούνται με τη συνδρομή της στρατιωτικής βάσης, η οποία αναλαμβάνει κρίσιμες λειτουργίες όπως ο έλεγχος κυκλοφορίας, η πυρασφάλεια, η συντήρηση των κοινών υποδομών και η ασφάλεια των χώρων.

Ωστόσο, η εικόνα στη στρατιωτική μονάδα κάθε άλλο παρά ιδανική είναι, παρά το ανανεωμένο προς το καλύτερο οργανόγραμμα του 2024, καθώς παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα της έλλειψης στελεχών, κάτι που δυσχεραίνει το έργο τους. Υπενθυμίζεται ότι το αεροδρόμιο του Ακτίου καταγράφει εντυπωσιακή ανάπτυξη και έχει καθιερωθεί ως βασικός «κόμβος» για την τουριστική κίνηση στο δυτικό άξονα της χώρας.

Ο Αντιπρόσωπος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) στην ΠΟΜΕΝΣ και Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλευτικού Έργου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, Απόστολος Λεμονιάς, μιλώντας στην εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε:

«Από το περιστατικό με το BOEING 737 καταλαβαίνει ο καθένας ότι τα πράγματα δεν είναι απλά όταν υποστηρίζεις και πολιτικό αεροδρόμιο. Οι κίνδυνοι για ένα ατύχημα είναι υπαρκτοί και συνεχής. Χρόνια ως Ένωση λέμε ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτή η συνύπαρξη βάσει και της σύμβασης που έχει υπογραφεί και να καθοριστεί επ’ ακριβώς, τι επιπλέον προσωπικό απαιτείται για να μπορεί να βγει το έργο. Δεν πρέπει να υποτιμάται το έργο αυτό, όταν μιλάμε για 8, 9 και 10 χιλιάδες προσγειώσεις και απογειώσεις πολιτικών αεροσκαφών το χρόνο.

Στην τελευταία Κοινοβουλευτική απάντηση του ΥΠΕΘΑ, φαίνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψιν η εξυπηρέτηση των πολιτικών πτήσεων στην στελέχωση της στρατιωτικής βάσης. Συνεπώς τα στελέχη πιέζονται, ειδικά στους τομείς για τους οποίους υπάρχει συνύπαρξη στρατιωτικού και πολιτικού αεροδρομίου στο Άκτιο όπως η εναέρια κυκλοφορία (ο πύργος ελέγχου), η πυρασφάλεια – πυρόσβεση, οι υποδομές και η φρούρηση του χώρου του αεροδρομίου.

Όλα αυτά αποτυπώνονται ξεκάθαρα στην σχετική σύμβαση, με την ευθύνη να πέφτει στην Πολεμική Αεροπορία, δηλαδή στο στρατιωτικό προσωπικό της Μονάδας Υποστήριξης FOB AKTION.

Το περιστατικό με το BOEING 737, στο οποίο υπήρχαν περίπου 200 επιβάτες - πλήρωμα, μπορεί να ξανασυμβεί. Βεβαίως το αεροδρόμιο μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο μεγάλα αεροσκάφη, και σίγουρα τα στελέχη είναι ικανά να ανταπεξέλθουν, όμως όταν δεν λειτουργείς με το απαραίτητο προσωπικό σιγά – σιγά προκαλείται κόπωση στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας και ελλιπείς εργασίες στην συντήρηση των υποδομών. Αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν τον δείκτη επικινδυνότητας για την πρόκληση κάποιου αεροπορικού ατυχήματος. Μην ξεχνάμε από το πρόσφατο παρελθόν το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Συνεπώς, κανένας φορέας – κανένα Υπουργείο δεν επιτρέπεται να αδιαφορεί με θέματα Ασφάλειας των Δημόσιων Μεταφορών διότι ποτέ δεν ξέρουμε που μπορεί να οδηγήσει το λάθος ενός κουρασμένου στελέχους ή η προβληματική λειτουργία των υποδομών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΕΑΙΤ οφείλει, και αυτό θα πράξει, να προστατέψει την εργασιακή καθημερινότητα των στρατιωτικών στο Άκτιο, με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς συνάδελφος να μην βρεθεί στην δύσκολη θέση του κατηγορουμένου στην περίπτωση ενός ατυχήματος. Για τον λόγο αυτό θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα προς κάθε εμπλεκόμενο φορέα:

Αν το αεροδρόμιο Ακτίου ήταν καθαρά πολιτικό και δέχονταν τον ίδιο αριθμό πτήσεων, πόσο προσωπικό θα είχε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στον Πύργο Ελέγχου για να εναλλάσσονται οι βάρδιες και να μπορεί να βγαίνει το έργο;

Πόσο προσωπικό θα είχε για τη συντήρηση - επισκευή των υποδομών, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία;

Πριν περίπου ένα χρόνο μετά από πολλές προσπάθειες της Ένωσης έγινε μια τροποποίηση στο οργανόγραμμα της Μονάδας και υπήρξε κάποια αύξηση στο προσωπικό, η οποία όμως, με την παρέλευση ενός έτους, δεν φαίνεται να είναι ικανή να καλύψει τις απαιτήσεις που γεννιούνται από την λειτουργία του πολιτικού αερολιμένα. Και αυτό συμβαίνει διότι στο εν λόγω οργανόγραμμα αποτυπώνεται αποκλειστικά και μόνο το στρατιωτικό έργο της Μονάδας, χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά στην εξυπηρέτηση των πολιτικών αερομεταφορών.

Ως Ένωση λοιπόν δεν εμπλεκόμαστε με τα επιχειρησιακά θέματα της Μονάδας και την στελέχωση αυτής, προκειμένου να βγει το στρατιωτικό έργο, όμως δεν αποδεχόμαστε την επιπλέον επιβάρυνση του προσωπικού με όσα προκύπτουν από τον πολιτικό αερολιμένα. Για το λόγο αυτό έχουμε προτείνει στο ΥΠΕΘΑ να εκδοθούν επιπλέον εκτελεστικές διαταγές, που να καθορίζουν ότι, για όσο καιρό είναι σε ισχύ το υπάρχον πλαίσιο συνεργασίας, πόσο προσωπικό και ποιον ειδικοτήτων απαιτούνται επιπλέον του οργανογράμματος. Αυτό έγινε άλλωστε, από το 2019, για τον τομέα της πυρασφάλειας και δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν εφαρμόζεται και για του υπόλοιπους τομείς που εμπλέκονται (Εναέρια Κυκλοφορία – Υποδομές – Ασφάλεια χώρων).

Άραγε το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών τα γνωρίζει όλα αυτά;

Ποιος θα πάρει την ευθύνη αν συμβεί κάτι, με δεδομένο ότι δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα οργανογράμματα – διαδικασίες;

Ζητάμε λοιπόν τα αυτονόητα, με βάση τις πραγματικές συνολικές απαιτήσεις του Αεροδρομίου (στρατιωτικές και πολιτικές). Ποια θα πρέπει να είναι η στελέχωση και βέβαια όλα αυτά να είναι επίσημα και αποτυπωμένα σε Διαταγές της Υπηρεσίας, ώστε και οι ευθύνες μετά να είναι ξεκάθαρες σε ποιον ανήκουν.

Κλείνοντας να επισημάνω ότι γι’ αυτό το μείζον θέμα έχουμε ενημερώσει πολλάκις τους Βουλευτές των περιοχών Αιτωλοακαρνανίας, Πρέβεζας και Λευκάδας, που οι περιοχές ευθύνης τους άλλωστε επωφελούνται από την λειτουργία του πολιτικού αερολιμένα και τον Τουρισμό που φέρνει. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει το πρέπον ενδιαφέρον και ειδικά από τους Κυβερνώντες Βουλευτές βιώνουμε αδιαφορία και καμία πρωτοβουλία από πλευράς τους για να πραγματοποιηθούν συναντήσεις ενημέρωσης. Αυτό μας θλίβει και μας εξοργίζει….

Θα συνεχίσουμε όμως με όσους στέκονται δίπλα μας να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, να πιέζουμε για λύσεις διότι το διακύβευμα σε όλα τα παραπάνω είναι η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια αυτής».

Εφημερίδα «Συνείδηση» - Κώστας Χονδρός