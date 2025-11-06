ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 1-1: VAR… στα τυφλά και λύτρωση από Γιόβιτς στο 90′!

Σε ένα ματς που έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες, η ΑΕΚ πήρε το ελάχιστο που άξιζε με το 1-1 κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς που προηγήθηκε με ένα αμφίβολο πέναλτι.

Τεράστια γκέλα για την ΑΕΚ, η οποία έμεινε στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια και πέταξε ακόμα δύο βαθμούς, βάζοντας δύσκολα στον εαυτό της πλέον για την πρόκριση από τη League Phase του Conference League, φτάνοντας στου δρόμου τα μισά. Η Ένωση ήταν μπλοκαρισμένη στο πρώτο μέρος, έμεινε πίσω στο σκορ από ένα ανύπαρκτο πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Μπουρκ (21′) και στο δεύτερο παρότι πίεσε και έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες δεν μπόρεσε να φτάσει στην ανατροπή, γλιτώνοντας απλά τον βαθμό στο 90′ με εύστοχο πέναλτι του Γιόβιτς.

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε ουσιαστικά τις αναμενόμενες επιλογές στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ με τα πρόσωπα που ήταν να επιστρέψουν στην ενδεκάδα να βρίσκονται σε αυτήν. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, ο Πήλιος επιλέχθηκε αντί του Πένραϊς στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Ρότα δεξιά και τους Ρέλβας και Μουκουντί δίδυμο στους στόπερ. Οι Μαρίν και Πινέδα ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Κουτέσα αριστερά, τον Γκατσίνοβιτς να επιλέγεται δεξιά αντί του Κοϊτά και τον Μάνταλο να κινείται πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς. Για τη Σάμροκ Ρόβερς ο Στίβεν Μπράντλεϊ ξεκίνησε με τον ΜακΓκίντι στην εστία, τους Γκρέις, Λόπες και Κλίαρι τριάδα στην άμυνα, τους Μάθιους και Ο’Σάλιβαν αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, τους Μάλεϊ, Γουάτς και Νιούτζεντ τριάδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τον ΜακΓκόβερν με τον Μπουρκ στην επίθεση.

Μπλοκαρισμένη η ΑΕΚ πήγε πίσω στο σκορ στο ημίχρονο από ανύπαρκτο πέναλτι

Η ΑΕΚ έβαλε δύσκολα στον εαυτό της στο πρώτο μέρος κατά το οποίο παρότι ήταν κυρίαρχη και χωρίς υποψία απειλής από τον αντίπαλο, πήγε στα αποδυτήρια κυνηγώντας το σκορ από ένα ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε ο Ισπανός διαιτητής Χοσέ Λουίς Μουνουέρα παρότι κλήθηκε στο VAR για on field review, με τους κιτρινόμαυρους να μην έχουν καθαρό μυαλό επιθετικά. Η Ένωση δημιούργησε την πρώτη μεγάλη στιγμή της στο 10′ με τον Κουτέσα να μην μπορεί να νικήσει σε τετ-α-τετ τον ΜακΓκίντι, ενώ αμέσως μετά το σουτ του Γκατσίνοβιτς έφυγε ψηλά άουτ.

Στο 21′ ωστόσο η ΑΕΚ από το πουθενά βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ο ΜακΓκόβερν μπήκε πλάγια μέσα στην περιοχή με τον Μαρίν να τον μαρκάρει και τον Μουνουέρα να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Ισπανός ρέφερι κλήθηκε στο VAR να ελέγξει τη φάση καθώς όπως φάνηκε και στο ριπλέι δεν υπήρχε επαφή που να δικαιολογούσε την πτώση. Παρότι όμως ο συμπατριώτης του στο VAR είχε αντίθετη άποψη, ο Μουνουέρα διατήρησε την απόφασή του με τον Μπουρκ να εκτελεί εύστοχα το πέναλτι γράφοντας το 0-1.

Η ΑΕΚ παρότι ήταν συνεχώς στο μισό της Σάμροκ Ρόβερς αδυνατούσε να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα της ιρλανδικής ομάδας δίχως φαντασία και ιδέες, ενώ παράλληλα δεν έπαιρνε τίποτα από τα άκρα της. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η πρώτη πραγματική απειλή της ΑΕΚ μετά το προβάδισμα των Ιρλανδών ήταν στο 39′ όταν ο Γκατσίνοβιτς βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά σπατάλησε την ευκαιρία με κακό τελείωμα, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Σέρβος μεσοεπιθετικός βρήκε χώρο και επιχείρησε ένα συρτό διαγώνιο σουτ που πέρασε δίπλα από το κάθετο.

Ο Γιόβιτς γλίτωσε στο 90′ τον βαθμό, αλλά η ΑΕΚ πέταξε δύο πολύτιμους πόντους

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς άλλαξε τον σχηματισμό σε 4-4-2 με τον Κοϊτά αντί του Κουτέσα και τον Πιερό αντί του Μαρίν, ενώ από τη μεριά του ο Μπράντλεϊ προχώρησε σε τρεις αλλαγές για τη Σάμροκ Ρόβερς. H AEK έπρεπε να ηρεμήσει για να βρει γρήγορα την ισοφάριση και στο 50′ έφτασε πολύ κοντά όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου και κεφαλιά του Μουκουντι, ο ΜακΓκίντι απέκρουσε και ο Γιόβιτς έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το σημαιάκι σηκώθηκε για οφσάιντ.

Η ΑΕΚ πίεζε πολύ, το δυνατό σουτ του Κοϊτά απέκρουσε ο ΜακΓκίντι στο 54′, ενώ ένα λεπτό αργότερα νέο δυνατό σουτ του Πινέδα από καλή θέση κόντραρε σε πόδι αμυντικού της Σάμροκ, όπως και του Κοϊτά μετά το κόρνερ που ακολούθησε. Οι κιτρινόμαυροι ήταν συνεχώς μπροστά, η κεφαλιά του Μουκουντί στο 60′ έβγαλε ακόμα μια τελική, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Γκατσίνοβιτς από πολύ πλεονεκτική θέση αμαρκάριστος έστειλε την μπάλα πάνω στον ΜακΓκίντι. Ήταν φανερό πως η ΑΕΚ δεν είχε το καθαρό μυαλό στην τελική της ενέργεια παρότι είχε πιάσει από τον λαιμό τη Σάμροκ.

