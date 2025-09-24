ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Οι ενδεκάδες για τη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Οι ενδεκάδες του αγώνα ΑΕΚ – Παναιτωλικός για τη 2η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, στις 19:00.

Οι δύο Προπονητές Γιάννης Πετράκης και Μάρκο Νίκολιτς κατέληξαν στους έντεκα με τους οποίους θα ξεκινήσουν το παιχνίδι:

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Μανρίκε, Κοντούρης, Κόγιτς, Μίχαλακ, Ενκολόλο, Ματσάν και Κόστα Άλεξιτς

Στον πάγκο οι: Παρδαλός, Μάνος, Σμυρλής, Μπελεβώνης, Αγκίρε, Τσάβες, Κακιώνης, Τσούρα, Εστεμπάν, Αγαπάκης, Μπουχαλάκης και Νικολάου

A.E.Κ. (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πένραϊς, Μουκουντί, Βίντα, Οντουμπάτζο, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Πιερό

Στον πάγκο οι: Μπαλαμώτης, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Κουτέσαα, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Γιόβιτς