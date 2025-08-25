Άδωνις Γεωργιάδης: «Προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση γι' αυτά που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για την κατάσταση του ΕΣΥ και το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε σήμερα (25.8) στο OPEN για το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ.

«Δεν είμαι πρωθυπουργός για να κάνω ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ. Να δείτε την ομιλία του Μητσοτάκη και προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση γι' αυτά που θα ανακοινωθούν. Η Ελλάδα ξεπληρώνει γρηγορότερα τα επιτόκια, ξεπληρώνει το χρέος της. Δεν υπάρχουν ματωμένα πλεονάσματα, γιατί εμείς μειώσαμε τους φόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους αύξησε. Αυτή είναι η διαφορά μας», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Γεωργιάδης: Οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες από ποτέ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε εκτενώς στο ΕΣΥ και παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πράγματι ελλείψεις, οι οποίες, όμως, είναι λιγότερες από ποτέ. «Το ΕΣΥ είναι ένας γίγαντας με 110.000 εργαζόμενους, 127 νοσοκομεία, 360 Κέντρα Υγείας. Λέτε να μην υπάρχει έλλειψη; Ελλείψεις υπήρχαν πάντα. Το ερώτημα είναι, φέτος, το 2025, έχουμε περισσότερες ελλείψεις από το παρελθόν ή λιγότερες; Εγώ ισχυρίζομαι με νούμερα που δεν αμφισβητούνται πως το 2025 οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες από ποτέ! Το ΕΣΥ σε σχέση με το 2012 είναι τρεις φορές καλύτερο από το παρελθόν: Έχουμε γρηγορότερα ψηφιακά συστήματα, έχουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερα χειρουργεία, μικρότερες αναμονές».

Σχετικά με τις καταγγελίες για τις ελλείψεις γιατρών και υποδομών στα νοσοκομεία, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «στο νοσοκομείο Κέρκυρας πριν από 1 χρόνο υπήρχε ένας παθολόγος. Την άνοιξη πήραμε δεύτερο παθολόγο και από τις 6 Αυγούστου πήραμε και τρίτο. Το Τζάνειο δεν έχει ράντζα. Στο Τζάνειο έχουν ανακατασκευαστεί 4 όροφοι, το ίδιο κάνουμε και στο Μεταξά, και αν όλα πάνε καλά, τέλη Σεπτέμβρη, θα κάνω μια ανακοίνωση για το νοσοκομείο Μεταξά που θα αλλάξει τη μονάδα και την περιοχή για πάντα. Το Μεταξά έχει πολύ μικρές αναμονές γιατί είναι ογκολογικό νοσοκομείο και όλα τα περιστατικά θεωρούνται επείγοντα».

