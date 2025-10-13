Άδωνις Γεωργιάδης: Η φωτογραφία των ομήρων στο γραφείο του - «Η Χαμάς ηττήθηκε, το Ισραήλ αναπνέει πάλι»

«Η Χαμάς ηττήθηκε, το Ισραήλ αναπνέει πάλι», έγραψε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με φωτογραφία των Ισραηλινών ομήρων που έχει στο γραφείο του.

Απελευθερώθηκαν οι είκοσι τελευταίοι όμηροι της Χαμάς σήμερα και οι εικόνες της επιστροφής τους στο Ισραήλ συγκλόνισαν τον πλανήτη. Φανερά εξαντλημένοι, αλλά χαρούμενοι, οι Ισραηλινοί όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ειρήνη, στην οποία πρωτοστάτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο ιστορικό αυτό γεγονός καθώς και στην ιστορία της φωτογραφίας των Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς που βρίσκεται στο γραφείο του.

Οταν είχα επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ τον Απρίλιο του 2024 ο ομόλογος μου Υπουργός Υγείας του @IsraelinGreece@Israel@Urielbusso μου έκανε δώρο αυτό το κάδρο, με τους ομήρους της Χαμάς στη Γάζα, από την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Υποσχέθηκα ότι θα κοσμεί το γραφείο μου, έως ότου επιστρέψουν άπαντες, ζωντανοί ή νεκροί, στις οικογένειές τους.

Σήμερα είναι λοιπόν η μεγάλη μέρα χαράς της επιστροφής τους. Χάρη στο σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ @realDonaldTrump και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ @netanyahu οι όμηροι επιστρέφουν, η Χαμάς ηττήθηκε και το Ισραήλ αναπνέει πάλι ανακουφισμένο. Η ειρήνη έρχεται στην πολύπαθη αυτή περιοχή και όλοι προσευχόμαστε να διαρκέσει και να ζήσουν οι λαοί εκεί καλύτερες επιτέλους μέρες. We stand with Israel!

