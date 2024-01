Aditya-L1: Η διαστημική αποστολή της Ινδίας μπήκε σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο

Surya Namaskar <imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”>

ISRO has Successfully Placed Aditya L1 Space based Sun Observatory to its Pre determined L1 Point in Halo Orbit. #AdityaL1 will Study the Sun Corona, flares, Sun Storm & many other things

With this India become 1st in Asia & 4th in World to do so <imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”><imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”><imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> pic.twitter.com/MqS36c1mg1

— Vivek Singh (@VivekSi85847001) January 6, 2024