Αδίστακτη δικηγόρος διαζυγίων η Κιμ Καρντάσιαν

Η Κιμ Καρντάσιαν συνεχίζει τη συνεργασία της με έναν από τους «πιο ισχυρούς παράγοντες στην τηλεόραση» τον παραγωγό και σεναριογράφο Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy) μετά τη συμμετοχή της, στη 12η σεζόν του «American Horror Story».

Η διάσημη τηλεπερσόνα θα πρωταγωνιστήσει σε νέα δραματική σειρά για το Hulu έχοντας τον ρόλο μιας επιτυχημένης δικηγόρου διαζυγίων στο Λος ‘Αντζελες. Ο Τζον Ρόμπιν Μπάιτζ (Jon Robin Baitz) έχει αναλάβει το σενάριο της σειράς μαζί με τον σεναριογράφο του spinoff «American Horror Story: Delicate» Τζόσεφ Μπέικεν (Joseph Baken).

Αυτό είναι το πρώτo πρότζεκτ του Μέρφι στο πλαίσιο της νέας του συμφωνίας με τη Disney, με παραγωγό την 20th Television.

Και στο Netflix

Παράλληλα η διάσημη επιχειρηματίας και ριάλιτι σταρ θα πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία «The Fifth Wheel», την οποία απέκτησε το Netflix μετά από πόλεμο προσφορών. Σύμφωνα με το Deadline, το «The Fifth Wheel», διεκδικήθηκε από πολλά στούντιο, μεταξύ των οποίων και εκείνα που το ήθελαν στη μεγάλη οθόνη και είναι μία από τις πρώτες μεγάλες πωλήσεις μετά την πολύμηνη απεργία της SAG-AFTRA, η οποία έληξε νωρίτερα τον Νοέμβριο.

Η Αμερικανίδα συγγραφέας Πόλα Πελ (Paula Pell) και η κωμικός Τζανίν Μπρίτο (Janine Brito) εκτός από τη ζωή τους ένωσαν και τις δυνάμεις και έγραψαν το σενάριο το οποίο προς το παρόν παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Η Καρντάσιαν υποδύεται τον ομώνυμο ρόλο ενώ θα αναλάβει μέρος της παραγωγής μαζί με την συγγραφέα.

Πρόσφατα υποδύθηκε τη «Siobhan Corbyn» στην 12η σεζόν της δημοφιλής σειράς «American Horror Story» του FX, με την Έμμα Ρόμπερτς (Emma Roberts), ενώ έχει δανείσει τη φωνή της στην ταινία «PAW Patrol» το 2021 και στο σίκουελ «The Mighty Movie» μαζί με τα δύο της παιδιά Νορθ και Σεντ.

Το ζευγάρι έχει χωρίσει από τα μέσα Οκτωβρίου, όταν ο Kanye West ισχυρίστηκε ότι «παίρνουν μια ανάσα», σύμφωνα με τη Sun.

Οι φίλοι της Bianca Censori πραγματοποίησαν μια επιτυχημένη παρέμβαση για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη σχέση της με τον Kanye West, σύμφωνα με πηγές της DailyMail, οι οποίες υποστηρίζουν ότι έχει πλήρη επίγνωση των «χειριστικών συμπεριφορών» του συζύγου της. Οι φίλοι της χαρακτηριστικά της είπαν να «ξυπνήσει επιτέλους».

Η Bianca στο παρελθόν είχε κατηγορήσει τις φίλες της ότι «ζηλεύουν» τη φήμη που έχει αποκτήσει

