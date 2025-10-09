Αδιανόητο συμβάν στην Τρίπολη: 13χρονος κυνήγησε και μαχαίρωσε συμμαθητή του

Βίντεο-ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Τρίπολη, με 13χρονο που κυνήγησε και μαχαίρωσε συμμαθητή του, στέλνοντάς τον στη ΜΕΘ.

Στο βίντεο, που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, παρουσιάζεται το περιστατικό με τους ανήλικους που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Τρίπολη.

Δύο ανήλικοι μαθητές, φεύγοντας από το σχολείο τους, αρχικά διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους και πάνω στον καβγά ο ένας έβγαλε μαχαίρι, κυνήγησε και μαχαίρωσε τον συμμαθητή του.

Στα πλάνα που εξασφάλισε το Star φαίνεται ο ένας 13χρονος να κυνηγάει τον άλλον στο δρόμο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα του καταφέρνει απανωτές μαχαιριές.

Στο βίντεο ακούγονται και οι κραυγές του παιδιού. «Βοήθεια! Τι κάνεις;» ακούγεται να φωνάζει.

Τρίπολη: «Τι κάνεις; Βοήθεια» φώναζε ο 13χρονος, ενώ δεχόταν μαχαιριές από τον συνομήλικό του

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δύο μαχαιριές, και στον ώμο, το σακάτεψε. Δεν σταμάταγε να το χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια», είπε ο πατέρας του 13χρονου.

Τρίπολη: Μεταφέρθηκε στο Παίδων ο ένας 13χρονος

«Το ένα παιδάκι δε νοσηλεύεται, φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, το άλλο διακομίστηκε στην Αθήνα, στο ''Αγία Σοφία'', συνοδεία αναισθησιολόγου» λέει η Διαμάντω Σαραντοπούλου, πρόεδρος εργαζομένων του Σωματείου Νοσοκομείου Τρίπολης.

«Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση, είναι στην εντατική, και περιμένουμε νεότερα, αλλά έχει ένα θέμα με το μάτι του, είναι κλειστό το βλέφαρο και δεν γυρίζει η κόρη του ματιού», καταλήγει ο πατέρας.

Ο λόγος της αιματηρής συμπλοκής παραμένει άγνωστος.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς των παιδιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι δύο μαθητές αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη, αλλά και παράβαση του νόμου περί όπλων.

