Αδιανόητη ταλαιπωρία για αναπληρωτή: Τον έστειλαν να αναλάβει καθήκοντα σε λάθος νησί!

Μια απίστευτη ταλαιπωρία με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς βίωσε αναπληρωτής εκπαιδευτικός στην Τήλο, καθώς τον έστειλαν να αναλάβει καθήκοντα σε λάθος νησί!

Τον έστειλαν λάθος

Όπως κατήγγειλε έφτασε στο νησί, προετοιμάστηκε για να αναλάβει καθήκοντα, όταν την τελευταία στιγμή δέχτηκε τηλεφώνημα ότι… είχε γίνει λάθος. Η πραγματική του θέση, όπως του ανακοινώθηκε, ήταν στη Λέρο, σύμφωνα με το rodosreport.

Αναγκάστηκε να μαζέψει ξανά τις αποσκευές του και με νέα οικονομική επιβάρυνση να αναζητήσει συγκοινωνία για τη Λέρο, ελπίζοντας αυτή τη φορά να μην υπάρξει άλλο «λάθος» που θα τον στείλει σε διαφορετικό νησί.

Το ερώτημα που μένει αναπάντητο για τον ίδιο είναι τι πραγματικά συνέβη και άλλαξε η τοποθέτησή του κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Μήπως η θέση στην Τήλο «δόθηκε» με άνωθεν μεσολάβηση σε άλλον εκπαιδευτικό που βόλευε περισσότερο;

