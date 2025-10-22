Αδιανόητη κτηνωδία στην Ηλεία: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση σκύλου

Δεν το χωράει ανθρώπινος νους το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα στην Ηλεία, με τη σεξουαλική κακοποίηση και το βασανισμό ενός σκύλου.

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Φιλοζωική Κρεστένων «Νοιάζομαι», το πρωί της Τετάρτης, γύρω στις 10:00, στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του χωριού Επιτάλιο, βρέθηκε αρσενικό σκυλί σε τραγική κατάσταση, με ακατάσχετη αιμορραγία.

Ο κτηνίατρος του έκανε 8 ράμματα. Το ζώο νοσηλεύεται και παλεύει»

Η Φιλοζωική Κρεστένων «Νοιάζομαι» έκανε γνωστό ότι ήδη έχει υποβληθεί καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα και καλεί οποινδήποτε είδε ή γνωρίζει κάτι σχετικά με το απίστευτο περιστατικό κακοποίηση, να μιλήσει.

«Αυτό που έγινε δεν είναι “απλώς” κακοποίηση ζώου. Είναι σαδιστική, εγκληματική πράξη. Και όποιος το έκανε, είναι επικίνδυνος για όλους μας. Αν γνωρίζετε κάτι, επικοινωνήστε με τις Αρχές ή στείλτε μας μήνυμα. Ένα κτήνος κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ένα τέρας που αν δεν δίστασε να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα ζώο, δεν θα διστάσει να το κάνει και σε έναν άνθρωπο. Ίσως σε ένα ανυπεράσπιστο παιδί. Αν γνωρίζεις κάτι και σιωπάς, είσαι συνένοχος. Κινδυνεύεις και εσύ ο ίδιος. Το καταλαβαίνεις;».

Η Φιλοζωική έκανε γνωστό ότι έχει ήδη υποβληθεί καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ καλεί οποιονδήποτε είδε ή γνωρίζει κάτι σχετικά με το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις Αρχές ή με την ίδια την οργάνωση.

Η ανάρτηση συνεχίζει: «Αυτό που έγινε δεν είναι “απλώς” κακοποίηση ζώου. Είναι σαδιστική, εγκληματική πράξη. Και όποιος το έκανε, είναι επικίνδυνος για όλους μας. Αν γνωρίζετε κάτι, επικοινωνήστε με τις Αρχές ή στείλτε μας μήνυμα. Ένα κτήνος κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ένα τέρας που αν δεν δίστασε να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα ζώο, δεν θα διστάσει να το κάνει και σε έναν άνθρωπο. Ίσως σε ένα ανυπεράσπιστο παιδί. Αν γνωρίζεις κάτι και σιωπάς, είσαι συνένοχος. Κινδυνεύεις και εσύ ο ίδιος. Το καταλαβαίνεις;».

Πηγή: patrisnews.com