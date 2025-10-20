Αδέσποτα σκυλιά στο νεκροταφείο Αγρίνιου - «Φοβόμαστε» να ανάψουμε τα καντήλια

Την έντονη παρουσία αδέσποτων σκύλων στο νεκροταφείο Αγίου Γεωργίου Αγρινίου κατήγγειλε αναγνώστης του sinidisi.gr, ζητώντας τη λήψη μέτρων.

Για να επιβεβαιώσει o καταγγέλλων τα λεγόμενά του, έστειλε φωτογραφικό υλικό με τετράποδο να βρίσκεται πάνω σε τάφο. Όπως σημείωσε, η εικόνα ενός ζώου, ταλαιπωρημένου στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάνω στην τελευταία κατοικία αγαπημένων προσώπων είναι εξαιρετικά δυσάρεστη για τους συγγενείς.

Η πραγματικότητα αυτή, όπως σημείωσε ο αναγνώστης, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα σε εκείνους που μεταβαίνουν στο κοιμητήριο για να ανάψουν το καντήλι ή να περιποιηθούν τον οικογενειακό τάφο. Ενδεχομένως, τα αδέσποτα να είναι άκακα αλλά «μπορεί κάποιος να διακινδυνέψει τη σωματική του ακεραιότητα και να προσπαθήσει να τα απομακρύνει;», είναι το ερώτημα που θέτει ο αναγνώστης. Για το λόγο αυτό, τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το θέμα από το Δήμο Αγρινίου.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι στο παρελθόν υπάνθρωποι έχουν δηλητηριάσει αδέσποτα που κυκλοφορούν στην περιοχή ή σε έχουν εγκαταλείψει αβοήθητο ζώο που χτύπησαν με το αυτοκίνητο. Σε καμία περίπτωση οι ζωοκτονίες δε λύνουν το πρόβλημα και τέτοιες ενέργειες καταδεικνύουν απύθμενη κακία η οποία, δυστυχώς, δεν τιμωρείται πάντα, όπως προβλέπει ο Νόμος.