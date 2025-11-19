Αδελφοί Σταμούλη: «Δύσκολος ο πρωταθλητισμός στο Αγρίνιο, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές»

Χωρίς τις απαραίτητες υποδομές το Αγρίνιο για να υποστηρίξει τον πρωταθλητισμό διαπιστώνουν οι αδελφοί Σταμούλη που διακρίθηκαν στο Μαραθώνιο της Αθήνας.

Τα αδέρφια Σταμούλη, Νίκος και Κώστας, πρωταθλητές στίβου και αθλητές του ΓΑΣ Αγρινίου, μίλησαν στο acheloostvnews.gr και στον Αλέξανδρο Κουτσιούμπα, αναφερόμενοι στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, εκεί όπου ο Κώστας κατετάγη 2ος στη συνολική κατάταξη, με τον Νίκο να τερματίζει στην 6η θέση.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που έχει ο πρωταθλητισμός και η προετοιμασία στο Αγρίνιο, καθώς όπως τονίζουν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές.

Μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον Σύλλογό τους, τον προπονητή τους, καθώς και τα όνειρα και τους μελλοντικούς στόχους που έχουν.

Αναλυτικά:

Ποια η γεύση και η εμπειρία που σας άφησε ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας; Κώστα έχεις συνειδητοποιήσει το μέγεθος της επιτυχίας; Ήρθες στην 2η θέση ανάμεσα σε χιλιάδες δρομείς.

Η εμπειρία που μου άφησε ο αγώνας είναι ευχάριστη, ο αγώνας κύλησε πολύ καλά και είχα τις απαραίτητες δυνάμεις στο τέλος, κατακτώντας τη 2η θέση που είναι σημαντική επιτυχία και είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να είμαι στο βάθρο των νικητών. Ήταν ένας στόχος μου και τον κατέκτησα (Κώστας).

Εσύ, Νίκο συμμετείχες για πρώτη φορά σε αυτή τη διαδρομή, πως το βίωσες;

Η εμπειρία που πήρα από τον συγκεκριμένο αγώνα ήταν αρκετά σημαντική για εμένα, αν και τα πράγματα δεν πήγαν όπως ακριβώς τα περίμενα. Ήταν ωστόσο σημαντικό που κατάφερα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό την μέρα αυτή και θα είναι ένας αγώνας που θα με βοηθήσει σίγουρα για τον επόμενό μου μαραθώνιο (Νίκος).

Πως είναι να ζείτε το όνειρο του πρωταθλητισμού σε μια πόλη όπως το Αγρίνιο; Είναι ιδανικές οι συνθήκες (υποδομές κλπ);

Στο Αγρίνιο ο πρωταθλητισμός είναι αρκετά δύσκολος καθώς δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές και οι παροχές που απαιτούνται για να μπορέσει ένας αθλητής να εξελιχθεί, αλλά από την άλλη έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα με πολλά ταλαντούχα παιδιά που υπό την καθοδήγηση του προπονητή μας Μπάμπη Ποσονίδη, καταφέρνουμε να φέρνουμε αρκετά σημαντικές επιτυχίες (Κώστας).

Η αλήθεια είναι ότι στο Αγρίνιο δυστυχώς δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για να κάνει κάποιος πρωταθλητισμό, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, φυσικά με την βοήθεια και καθοδήγηση του προπονητή μας (Νίκος).

Πότε καταλάβατε ότι ο στίβος και ο πρωταθλητισμός είναι αυτό το οποίο θα ακολουθούσατε στη ζωή σας;

Με την πάροδο των χρόνων, κατάλαβα ότι μου αρέσει αυτό που κάνουμε και θέλω να το συνεχίσω όσο περισσότερο μπορώ (Κώστας).

Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα το τρέξιμο, ήταν κάτι που μου άρεσε και χρόνο με τον χρόνο άρχισα να το βλέπω πιο σοβαρά (Νίκος).

Πώς βλέπετε την εξέλιξή σας και το μέλλον σας; Το μεγάλο σας όνειρο;

Αν υπάρχει κάποιο μεγάλο όνειρο, αυτό είναι να βελτιώσω τα ατομικά μου ρεκόρ (Κώστας).

Πιστεύω ότι είμαι σε πολύ νεαρή ηλικία ακόμα και έχω πολλά περιθώρια βελτίωσης. Στόχος μου στο μέλλον είναι να μπορώ να βελτιώνομαι συνεχώς και να μπορώ να αγωνίζομαι σε αγώνες με την Εθνική ομάδα (Νίκος).

Πώς είναι να συναγωνίζεσαι αθλητές όπως ο Καραΐσκος και ο Πιτσόλης;

Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το να συναγωνίζεσαι καλούς αθλητές όπως ο Καραΐσκος και ο Πιτσόλης που ξεχωρίζουν τα τελευταία χρόνια (Κώστας).

Είναι πολύ σημαντικό και ευχάριστο διότι αυτός ο συναγωνισμός μας βοηθάει όλους να γινόμαστε καλύτεροι (Νίκος).

Τι είναι αυτό που κάνει τον σύλλογο του ΓΑΣ Αγρινίου να ξεχωρίζει και να βγαίνουν συνεχώς τόσα ταλέντα;

Σίγουρα το κλίμα που υπάρχει στο Σύλλογο και φυσικά το βασικότερο, ο προπονητής μας Μπάμπης Ποσονίδης, κάνει εξαιρετική δουλειά (Κώστας).

Ο προπονητής μας είναι αυτός που παίζει το πιο σημαντικό ρόλο σε αυτό και αυτός που καθοδηγεί όλους τους αθλητές ώστε να εξελίσσονται (Νίκος).

Στην οικογένειά σας υπήρχε το στοιχείο του αθλητισμού; Πως σας μπήκε το “μικρόβιο” (κοινή ερώτηση);

Ναι, με όλα τα αδέρφια μας τρέχαμε. Ξεκίνησε από τις μεγαλύτερες αδερφές μας που άρχισαν πρώτες και μετά ακολουθήσαμε εμείς.

Οικονομικά η στήριξη της πολιτείας είναι αυτή που πρέπει για τον κόπο και όλες τις θυσίες που έχετε κάνει (κοινή ερώτηση);

Η αλήθεια είναι ότι από την πολιτεία δεν υπάρχει κάποια οικονομική στήριξη, άρα σίγουρα δεν μας βοηθάει κάπου σε όλο αυτό, δυστυχώς.

Τι συμβουλή δίνετε στα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό;

Να ασχοληθούν σίγουρα με τον αθλητισμό, σε οποιοδήποτε άθλημα, διότι μέσω του αθλητισμού θα έχουν ένα υγιές σώμα και θα αποκτήσουν πολύ όμορφες εμπειρίες (Κώστας).

Θα τους έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούν. Ότι άθλημα και να ακολουθήσουν, να βάζουν στόχους και να κάνουν ότι καλύτερο μπορούν για να τους πετύχουν (Νίκος).

Οι επόμενοι αγώνες μέχρι και το τέλος του έτους;

Επόμενός μου αγώνας, στον Ημιμαραθώνιο δρόμο Μιχάλης Κούσης (Κώστας).

Αυτή τη στιγμή θέλω να εστιάσω στην αποκατάσταση και από κει και πέρα θα κρίνω για τον επόμενο αγώνα (Νίκος).

