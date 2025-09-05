ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας: Η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού κεντρικό αίτημα στη ΔΕΘ

Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η φετινή παρουσία των εργαζομένων του δημοσίου στη ΔΕΘ έχει ως κεντρικό αίτημα την επαναφορά του 13ου και14ου μισθού στο Δημόσιο και τις αυξήσεις στους μισθούς μας, «για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια».

«Οι εργαζόμενοι βιώνουμε καθημερινά την ασφυξία της ακρίβειας, που εξαφανίζει το μισθό από το πρώτο δεκαπενθήμερο. Την ίδια στιγμή, οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι, οδηγώντας την κοινωνική πλειοψηφία στη φτώχεια και στην εξαθλίωση», σημειώνει το Νομαρχιακό Τμήμα και επισημαίνει:

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας:

αρνείται την επαναφορά 13ου–14ου μισθού,

επιδιώκει την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο,

στοχοποιεί το συνδικαλιστικό κίνημα με το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο,

ποινικοποιεί κάθε εργασιακή και συνδικαλιστική διεκδίκηση.

δίνει ψίχουλα-αυξήσεις που εξανεμίζονται σε λίγες μέρες,

προωθεί την ιδιωτικοποίηση κρίσιμων δομών του κοινωνικού κράτους, την καύση απορριμμάτων και την εμπορευματοποίηση της Παιδείας και της Υγείας.

Διεκδικούμε:

➡ Άμεση αύξηση μισθών κατά 10% – κάλυψη απωλειών από τον πληθωρισμό

➡ Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

➡ Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας

➡ Ξεπάγωμα της διετίας 2016–2017

➡ Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ

➡ Αύξηση & επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης/ανθυγιεινής εργασίας – καμία περικοπή

➡ Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση – μέτρα υγιεινής & ασφάλειας στους

χώρους δουλειάς και στα σχολεία – μείωση μαθητών στο 1:15

➡ Κατάργηση του Ν. Χατζηδάκη (4808/21) & του Ν. Γεωργιάδη (5053/23) – Επαναφορά του Ν. 1264/82

➡ Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση κ.ά.

➡ Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων

Είναι ώρα να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την πολιτική!

Είναι ώρα να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν!

Είναι ώρα να πάρουμε το μέλλον μας στα χέρια μας!

Με ΕΝΟΤΗΤΑ και ΑΓΩΝΑ μπορούμε να κερδίσουμε!