ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας: «Απαράδεκτες οι συνθήκες στο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου για μαθητές και εκπαιδευτικούς»

Το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας καταγγέλλει την απαράδεκτη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής Ναυπακτίας, που αφήνει το ΕΠΑΛ Ναυπάκτου να λειτουργεί σε συνθήκες επικίνδυνες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Το πρόσφατο ατύχημα εκπαιδευτικού δεν ήταν «ατυχία», αλλά αποτέλεσμα αδιαφορίας. Ευχόμαστε από καρδιάς γρήγορη ανάρρωση στη συνάδελφο. Η δημοτική αρχή οφείλει επιτέλους να σταματήσει τις δικαιολογίες και να διασφαλίσει την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, όπως είναι υποχρέωσή της.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να περιμένουν άλλες «μελέτες» και άλλες δεσμεύσεις. Χρειάζονται έργα τώρα. Η προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών δεν χωρά καθυστερήσεις. Απαιτούμε άμεση παρέμβαση τώρα.

Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα στηρίξει κάθε κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών μέχρι να υλοποιηθούν πλήρως τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Η ασφάλεια στα σχολεία είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα.