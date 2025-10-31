Αχιλλέας Μπέος: «Πώς είμαι ρατσιστής αφού έχω πάει με μαύρες σεξουαλικά σε μικρή ηλικία;»

Για το αν είναι ρατσιστής απάντησε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω».

Με αφορμή ένα επεισόδιο με τον ποδοσφαιριστή, Ανδρέα Τετέι, σε αγώνα του 2024 μεταξύ της Κηφισιάς και του Βόλου, ο δήμαρχος Βόλου απάντησε για το αν είναι ρατσιστής.

Πιο συγκεκριμένα ο Αχιλλέας Μπέος σχολίασε: «Έχω συνεργαστεί με δεκάδες ποδοσφαιριστές έγχρωμους, δεκάδες υπαλλήλους και στις δουλειές μου στην Αμερική. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς που δεν είστε ρατσιστές… Εγώ έχω πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά που λένε είναι αηδίες. Σου μιλάω για πριν από 50 χρόνια. Βέβαια, ήταν δεν ήταν μια απλή έγχρωμη για να πάω, ήταν θεός. Είμαι ρατσιστής μετά από αυτά που εξομολογήθηκα;».

Όσο για το περιστατικό με τον γνωστό ποδοσφαιριστή, ο Αχιλλέας Μπέος σημείωσε: «Μπορείτε να ρωτήσετε και τον ίδιο τι έχει γίνει. Τον παρασύρανε. Ήταν μια στημένη στιγμή, είχαν βάλει και κάμερα εκεί γιατί ξέρουν τις αντιδράσεις μου, ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και σου λέει “κάποια στιγμή θα έχει την έκρηξη ο Μπέος και θα διεκδικήσουμε το παιχνίδι στα χαρτιά”, όπως και τελικά έγινε. Κέρδισαν το παιχνίδι στα χαρτιά και μηδενίστηκε ο Βόλος και πήραν τρεις βαθμούς, άσχετα αν έπεσαν κατηγορία, γιατί εμείς είχαμε καλύτερη ομάδα. Δεν έγινε έτσι, όπως το παρουσίασαν. Εγώ ήμουν στον πάγκο εκείνη την ημέρα κι έχει πέσει κάτω ο Τετέι, που οφείλω να πω ότι είναι πραγματικά ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένα τεράστιο ταλέντο και λέω στον διαιτητή σε τρίτο πρόσωπο “σε κοροϊδεύει, δεν είναι φάουλ, όπως πέφτει η μαϊμού”. Το πήραν και το έκαναν αλλιώς. Βέβαια, τώρα έχουμε δικαστήριο, στο οποίο θα κριθεί με στοιχεία αν είναι αλήθεια σε σχέση με το τι έλεγε το σύστημα τότε».

Γιώργος Λιάγκας: «Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να το λέει αυτό»

O Γιώργος Λιάγκας θέλησε μέσα από την εκπομπή του «Το Πρωινό» να σχολιάσει τις δηλώσεις περί ρατσισμού του Αχιλλέα Μπέου, τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτες. Πιο συγκεκριμένα ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 σημείωσε: «Φαντάζομαι θα έχετε γίνει έξαλλες εσείς οι γυναίκες. Θέλω να κάνω μία δεύτερης ανάγνωσης σχόλιο. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να το λέει αυτό και αυτό δεν αποδεικνύει ότι δεν είναι κάποιος ρατσιστής όταν έχει συνευρεθεί ερωτικά με μαύρους. Όπως δεν αποδεικνύει ότι κάποιος δεν είναι ομοφοβικός, όταν λέει ότι εγώ έχω φίλους γκέι. Το γεγονός ότι μπορεί να έχεις συνευρεθεί με μία μαύρη θεά, δεν σημαίνει ότι δεν είσαι ρατσιστής. Ρατσιστής δεν είσαι όταν μπορείς να τους ανέχεσαι δίπλα σου, να τους δίνεις δουλειά, αλλά να μην τους θεωρείς υποδεέστερους. Αν το έχει πει τότε, αυτό με τον Τετέι, θα το αποδείξει η αθλητική δικαιοσύνη».

«Λέει ότι πήγα με μαύρους, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά ήταν η Ναόμι Κάμπελ, ήταν θεά. Κατάλαβες; Έκανα την καρδιά μου πέτρα και πήγα με μία μαύρη», πρόσθεσε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

Πηγή: newsbeast.gr