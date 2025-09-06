«Acheloos Run»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διεξαγωγή του 7ου Αγώνα Δρόμου στο Δήμο Μεσολογγίου

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο διεξαγωγής του «7ου Αγώνα Δρόμου Acheloos Run», το Σάββατο 06-09-2025 και την Κυριακή 07-09-2025, στη Δημοτική Ενότητα Οινιάδων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχημάτων και πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων:

Σάββατο 06-09-2025

Διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στις δημοτικές, επαρχιακές και αγροτικές οδούς, κατά τις ώρες 17:30 έως 20:00 της 06-09-2025,

• Διαδρομή 1η - 5χλμ:

1η Πλατεία Νεοχωρίου - γέφυρα Κατοχής - Επ. Οδός Αιτωλικού - Αστακού (Οινιάδος) - παλαιό ΕΠΑ.Λ. Κατοχής – πλάστιγγα «Κάλλη» - οδός Αχελώου - Πολιτιστικό Κέντρο Συγγρού - Τράπεζα Πειραιώς Κατοχής - Γέφυρα Κατοχής - Νεοχώρι.

• Διαδρομή 2η – 10χλμ:

1η Πλατεία Νεοχωρίου - Παραποτάμια οδός Νεοχωρίου - Διώρυγα Δ20 - Βυζαντινός Ναός Αγίου Ιωάννη Ρηγανά - γέφυρα Αχελώου Μάστρο -Διώρυγα Δ20 - Γήπεδο Κατοχής - πλάστιγγα «Κάλλη» - οδός Αχελώου - Πολιτιστικό Κέντρο Συγγρού - Τράπεζα Πειραιώς Κατοχής - Γέφυρα Κατοχής - Νεοχώρι.

• Διαδρομή 3η 1χλμ «Παιδικό»

Πλατεία Ηρώων Νεοχωρίου - Μίνου Ζώτου.

Κυριακή 07-09-2025

Διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στις δημοτικές, επαρχιακές και αγροτικές οδούς, κατά τις ώρες 07:15 έως 11:00 της 07-09-2025

• Διαδρομή ημιμαραθωνίου 21,1 χλμ:

Κεντρική πλατεία Νεοχωρίου - γέφυρα Κατοχής - περιμετρική οδός Κατοχής - Γήπεδο Κατοχής -πλάστιγγα Κάλλη -παράλληλα της όχθης του ποταμού Αχελώου - Πολιτιστικό Κέντρο Συγγρού - Τράπεζα Πειραιώς Κατοχής - Γέφυρα Κατοχής και έπειτα από παρακείμενη στροφή ανώνυμη επαρχιακή οδό προς Λούρο Νεοχωρίου.

Διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, κατά τις ώρες: 20:00 έως 23:00 της 07-09-2025, στην οδό Αιτωλικού - Αστακού (Μίνου Ζώτου), από το ύψος που αυτή τέμνεται με την οδό Ελευθερίας έως το σημείο που αυτή τέμνεται με την οδό 28ης Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της τελετής λήξεως της διοργάνωσης.

Η τοποθέτηση της απαραίτητης προειδοποιητικής και ενημερωτικής σήμανσης για τους χρήστες της οδού και για εκτροπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και των διοργανωτών της αθλητικής εκδήλωσης.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τις παρακαμπτήριες δημοτικές οδούς και την περιμετρική οδό Νεοχωρίου και Κατοχής.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.