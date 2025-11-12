Αχαΐα: Παππούς 4χρονου για το μοιραίο δυστύχημα – «Ακούω ουρλιαχτά και βγαίνω έξω»

Η αγκαλιά του θείου ήταν μοιραία, αθελά του, για το 4χρονο παιδάκι στην Αχαΐα, που έχασε τη ζωή του όταν ο 25χρονος που το κρατούσε στα χέρια του χτύπησε, ζαλίστηκε και έπεσε από τοιχίο ύψους 2 μέτρων στο τσιμέντο.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Τρίτης 11.11.2025, όταν το παιδάκι ήταν υπό την επίβλεψη του 25χρονου θείου του στο χωριό Σπάτα στην Αχαΐα.

Όπως περιέγραψε ο παππούς του παιδιού, το παιδάκι γκρίνιαζε και ο 25χρονος το πήρε αγκαλιά να το πάει μία βόλτα για να ηρεμήσει. Εκεί η τραγωδία ξεκινά με τον άνδρα να χτυπά το κεφάλι του στη γωνία ενός μπαλκονιού που προεξείχε με αποτέλεσμα να ζαλιστεί και να πέσει από το τοιχίο έχοντας το άτυχο 4χρονο αγοράκι στην αγκαλιά του.

Το ύψος του τοιχίου ήταν περίπου 2 μέτρα και αποτέλεσμα της πτώσης ήταν να χάσει τη ζωή του το παιδί βυθίζοντας την οικογένεια στη θλίψη.

Ο παππούς του 4χρονου έφτασε άμεσα στο σημείο και το πήρε με το αυτοκίνητό του και το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, στη συνέχεια οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων όπου διασωληνώθηκε. Παρά τις υπερπροσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή, κάνοντας για 40 λεπτά ΚΑΡΠΑ, αφού ο μικρός Ανδρέας έπαθε ανακοπή, το παιδάκι τελικά κατέληξε.

Τραγική φιγούρα ο παππούς του 4χρονου που περιγράφει στην κάμερα πώς συνέβη το μοιραίο ατύχημα που κόστισε τη ζωή στο εγγονάκι του.

Ο άνδρας δείχνει τη γωνία που χτύπησε το κεφάλι του ο 25χρονος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

«Εδώ, εδώ χτύπησε το κεφάλι του… και με το έτσι που κάνει πέρα το είχε στα χέρια του, ζαλίστηκε και έπεσε στο τσιμέντο. Εκεί έγιναν όλα…», είπε με τρεμάμενη φωνή.

«Ήτανε κι άλλα παιδάκια εδώ και τα αδερφάκια του. Και ακούω ουρλιαχτά και βγαίνω έξω και κοιτάω τον άνθρωπο χάμω μαζί με το παιδί» είπε ακόμη ο παππούς του 4χρονου.

