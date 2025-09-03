Αχαΐα: Νάρκη ήταν τελικά ο «βράχος» στα Νιφορέικα – Πώς την ανακάλυψε ψαροντουφεκάς

Νάρκη απεδείχθη αυτό που αρχικά φαινόταν βράχος στον βυθό της θάλασσας στα Νιφορέικα Αχαΐας.

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να έχει λήξει από το 1945, αλλά 80 χρόνια μετά, τα υπολείμματά του εξακολουθούν να παραμένουν γύρω μας. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από την τυχαία εύρεση νάρκης του Ιταλικού Πολεμικού (τότε Βασιλικού) Ναυτικού στον βυθό των Νιφορέικων, η οποία βρισκόταν στον υποθαλάσσιο χώρο εδώ και δεκαετίες χωρίς να την έχει ανακαλύψει κανείς.

Ο εντοπισμός έγινε πριν από μερικά 24ωρα από δύτη, ο οποίος βρέθηκε στον θαλάσσιο χώρο της περιοχής για να ψαρέψει χταπόδια. Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο ψαροντουφεκάς βούτηξε στον βυθό κι αναζήτησε τους στόχους του πίσω από ένα ογκώδες αντικείμενο. Καθώς, όμως, το πλησίαζε, διαπίστωσε προς μεγάλη του έκπληξη ότι η κρυψώνα των χταποδιών δεν ήταν τελικά βράχος, αλλά μια μεγάλη νάρκη, η οποία προφανώς με το πέρασμα των χρόνων βυθίστηκε στα νερά του Πατραϊκού και κρυβόταν ανάμεσα στα πυκνά φύκια.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, το Λιμενικό και το Πολεμικό Ναυτικό, και ο χώρος που είναι απέναντι από ξενοδοχειακές μονάδες των Νιφορέικων περιορίστηκε για τους λουόμενους και τους ψαράδες. Σήμερα το πρωί Τετάρτη 3/9 αναμένεται η εξουδετέρωση της νάρκης από ειδικές μονάδες. Μάλιστα, φημολογείται ότι στην περιοχή θα βρεθούν και υψηλόβαθμα στελέχη της Ομάδας Υποβρυχίων Καταστροφών.