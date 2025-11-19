Αχαΐα: Η μαρτυρία χωριανού που «έκαψε» τον θείο – Η στάνη που έκρυψαν τη μοιραία «γουρούνα»

Σοκ έχει προκαλέσει στα Σπάτα Αχαΐας ο θάνατος του 4χρονου Ανδρέα, ο οποίος σκοτώθηκε όταν η γουρούνα που οδηγούσε ο 25χρονος θείος του, ξέφυγε από την πορεία της, με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω σε μάντρα.

Από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με το Star, υπήρχαν φήμες για το δυστύχημα, αλλά κανείς δεν μιλούσε ανοιχτά για τις συνθήκες. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε για «τροχαίο», ενώ την ίδια ημέρα συγγενείς μετέφεραν τη γουρούνα σε στάνη της οικογένειας, περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το χωριό.

Ανάμεσα σε αυτούς εξετάζεται αν ήταν και ο πατέρας του παιδιού, προκειμένου να γλιτώσει τις συνέπειες ο θείος του.

Ο θείος του 25χρονου κατέθεσε ότι η γουρούνα ανήκει στον πατέρα του μικρού Ανδρέα και ότι η οικογένεια απέκρυψε το ατύχημα λόγω φόβου και σύγχυσης. Μετά την ομολογία του 25χρονου, αστυνομικοί πήραν κατάθεση και από τον πατέρα, ο οποίος επιβεβαίωσε τις συνθήκες του δυστυχήματος και υπέδειξε τη στάνη που βρισκόταν το όχημα.

Η στάνη που έκρυψαν τη μοιραία «γουρούνα»