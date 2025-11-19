Αχαΐα: Η μαρτυρία χωριανού που «έκαψε» τον θείο – Η στάνη που έκρυψαν τη μοιραία «γουρούνα»

Σοκ έχει προκαλέσει στα Σπάτα Αχαΐας ο θάνατος του 4χρονου Ανδρέα, ο οποίος σκοτώθηκε όταν η γουρούνα που οδηγούσε ο 25χρονος θείος του, ξέφυγε από την πορεία της, με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω σε μάντρα.
Από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με το Star, υπήρχαν φήμες για το δυστύχημα, αλλά κανείς δεν μιλούσε ανοιχτά για τις συνθήκες. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε για «τροχαίο», ενώ την ίδια ημέρα συγγενείς μετέφεραν τη γουρούνα σε στάνη της οικογένειας, περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το χωριό.
Ανάμεσα σε αυτούς εξετάζεται αν ήταν και ο πατέρας του παιδιού, προκειμένου να γλιτώσει τις συνέπειες ο θείος του.
Ο θείος του 25χρονου κατέθεσε ότι η γουρούνα ανήκει στον πατέρα του μικρού Ανδρέα και ότι η οικογένεια απέκρυψε το ατύχημα λόγω φόβου και σύγχυσης. Μετά την ομολογία του 25χρονου, αστυνομικοί πήραν κατάθεση και από τον πατέρα, ο οποίος επιβεβαίωσε τις συνθήκες του δυστυχήματος και υπέδειξε τη στάνη που βρισκόταν το όχημα.
Η στάνη που έκρυψαν τη μοιραία «γουρούνα»
Θείος 4χρονου: «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρεθήκαμε στο κενό»
Ο 25χρονος θείος του παιδιού, που εμπλέκεται στο δυστύχημα, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας και παραδέχτηκε ότι η αρχική εκδοχή του δεν ήταν ακριβής.
Σύμφωνα με τη νέα κατάθεση, η πτώση του μικρού Ανδρέα προέκυψε από βόλτα με γουρούνα. Ο 25χρονος δήλωσε: «Είχα τη γουρούνα και του άρεσε να κάνει βόλτες, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρεθήκαμε στο κενό».
Ο θείος υποστήριξε ότι είχε κυριευτεί από τύψεις όλο αυτό το διάστημα που παρουσίαζε μια τελείως ψευδή θεωρία. Όσο για τον λόγο του ψευδούς ισχυρισμού, υποστήριξε στις Αρχές ότι είπε ψέματα γιατί δεν είχε νόμιμη άδεια για τη γουρούνα, η οποία και κατασχέθηκε.
Να σημειωθεί ότι αρχικά υπήρχαν μαρτυρίες πως ο θείος κρατούσε τον Ανδρέα αγκαλιά στην άκρη του δρόμου, όταν χτύπησε το κεφάλι του σε μπαλκόνι, έχασε τις αισθήσεις του και στη συνέχεια και οι δύο βρέθηκαν στο κενό.
Η εισαγγελία είχε ήδη ζητήσει αυτοψία στο σημείο του δυστυχήματος στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, ενέργεια που φαίνεται πως οδήγησε τον θείο να αλλάξει την αρχική του κατάθεση και να αποκαλύψει την αλήθεια.
Η μαρτυρία συγχωριανού για τη γουρούνα που «έκαψε» τους αρχικούς ισχυρισμούς του θείου του μικρού Ανδρέα
Μαρτυρία χωριανού για τον θάνατο του 4χρονου Ανδρέα, ανέτρεψε την επίσημη εκδοχή του τραγικού συμβάντος.
Σύμφωνα με την αρχική εκδοχή των αρχών, το παιδί έπεσε από μάντρα ύψους δύο μέτρων ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά του θείου του, ο οποίος φέρεται να έχασε την ισορροπία του.
Ωστόσο, κάτοικος του χωριού υποστήριξε ότι η πτώση του παιδιού συνέβη υπό διαφορετικές συνθήκες, κατά τη διάρκεια βόλτας με τετρακίνητη μηχανή («γουρούνα») που οδηγούσε ο 25χρονος θείος του.
«Τη συγκεκριμένη μέρα είδα τον θείο και το παιδί να κάνουν βόλτα με τη γουρούνα. Πέσανε μαζί από τη μάντρα. Η γουρούνα ήταν κάτω από το υπόστεγο και ανήκε στον πατέρα του παιδιού. Ο θείος είχε το παιδί μπροστά του. Δεν υπάρχει περίπτωση να έγινε διαφορετικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο συγχωριανός.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, μετά το δυστύχημα, ο θείος φέρεται να μετέφερε τη γουρούνα «για να μη φανεί τι είχε συμβεί».
Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.
