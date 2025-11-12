Αχαΐα: Από ανακοπή ξεψύχησε το 3χρονο παιδί που έπεσε από μάντρα δυο μέτρων

Τραγικό τέλος βρήκε ένα 3χρονο παιδί στην Αχαΐα, μετά από πτώση από μάντρα ύψους δύο μέτρων, με τους γιατρούς του Καραμανδάνειου νοσοκομείου να παλεύουν επί περισσότερο από 40 λεπτά για να το κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες, το παιδί υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στη δυτική Αχαΐα, κοντά στο χωράφι όπου εργαζόταν η οικογένεια του παιδιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το 3χρονο παιδί έπεσε από τη μάντρα πιθανώς κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, στην αγκαλιά ενός 25χρονου μακρινού συγγενή που είχε την επίβλεψή του.

Μετά την πτώση από ύψος δύο μέτρων, και οι δύο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου η κατάσταση του παιδιού ήταν κρίσιμη. Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και προχώρησαν σε διασωλήνωση, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Ο 25χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Αχαΐα, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές.

Οι γονείς του παιδιού βρέθηκαν αμέσως στο πλευρό του στο Καραμανδάνειο, ελπίζοντας σε θαύμα. Η είδηση του θανάτου του παιδιού τους βύθισε σε βαθύ πόνο, με τη συγκίνηση να γίνεται εμφανής στις αντιδράσεις τους.

Οι αστυνομικοί του τμήματος Δυτικής Αχαΐας συνεχίζουν την προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του μικρού.

