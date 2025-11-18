Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, 2025
Home Δυτική Ελλάδα

Αχαΐα: Ανατροπή στο θάνατο του 3χρονου Ανδρέα – Το μωρό έπεσε από τη γουρούνα του θείου!

Ανατροπή στην υπόθεση με τον θάνατο του 3χρονου Ανδρέα στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, στην Αχαΐα.

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Ανατροπή στην υπόθεση με τον θάνατο του 3χρονου Ανδρέα στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, στην Αχαΐα.

Ο θείος του μικρού, ο οποίος σύμφωνα με την αρχική εκδοχή που είχε διακινηθεί, κρατούσε στην αγκαλιά του το παιδί και περπατούσαν όταν έπεσαν από τοιχείο ύψους περίπου δύο μέτρων -με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και στη συνέχεια να καταλήξει ο μικρός Ανδρέας- ομολόγησε σήμερα ότι είχε πάρει το παιδί για βόλτα με γουρούνα η οποία για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας της και έπεσε από το τοιχείο στο χωριό.

Κηδεία του 3χρονου Ανδρέα, του αγοριού που έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μάντρα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων Αχαΐας, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025.
Eurokinissi

Η συγκλονιστική εξέλιξη δίνει νέα τροπή στην υπόθεση του ατυχήματος που στέρησε τη ζωή στον τρίχρονο.

Πληροφορίες του Newsbomb αναφέρουν ότι στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων κάποιοι γνώριζαν από την πρώτη στιγμή ότι ο θάνατος του Ανδρέα ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος με τετράτροχο τύπου γουρούνας και δεν επήλθε συνεπεία πτώσης κατά τη διάρκεια περιπάτου.

Όπως είναι προφανές από τις φωτογραφίες που ελήφθησαν λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, ο θείος έσπευσε να απομακρύνει τη γουρούνα από το σημείο της τραγωδίας και την έκρυψε σε παρακείμενη αποθήκη.

Το σημείο σε δρόμο στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας όπου ο 25χρονος υποστήριξε ότι έπεσε με το 3χρονο στην αγκαλιά του
Eurokinissi

newsbomb.gr

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.