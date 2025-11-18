Αχαΐα: Ανατροπή στο θάνατο του 3χρονου Ανδρέα – Το μωρό έπεσε από τη γουρούνα του θείου!

Ανατροπή στην υπόθεση με τον θάνατο του 3χρονου Ανδρέα στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, στην Αχαΐα.

Ο θείος του μικρού, ο οποίος σύμφωνα με την αρχική εκδοχή που είχε διακινηθεί, κρατούσε στην αγκαλιά του το παιδί και περπατούσαν όταν έπεσαν από τοιχείο ύψους περίπου δύο μέτρων -με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και στη συνέχεια να καταλήξει ο μικρός Ανδρέας- ομολόγησε σήμερα ότι είχε πάρει το παιδί για βόλτα με γουρούνα η οποία για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας της και έπεσε από το τοιχείο στο χωριό.

Η συγκλονιστική εξέλιξη δίνει νέα τροπή στην υπόθεση του ατυχήματος που στέρησε τη ζωή στον τρίχρονο.

Πληροφορίες του Newsbomb αναφέρουν ότι στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων κάποιοι γνώριζαν από την πρώτη στιγμή ότι ο θάνατος του Ανδρέα ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος με τετράτροχο τύπου γουρούνας και δεν επήλθε συνεπεία πτώσης κατά τη διάρκεια περιπάτου.

Όπως είναι προφανές από τις φωτογραφίες που ελήφθησαν λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, ο θείος έσπευσε να απομακρύνει τη γουρούνα από το σημείο της τραγωδίας και την έκρυψε σε παρακείμενη αποθήκη.

newsbomb.gr