Αχαΐα: Ανάποδα επί ένα χιλιόμετρο οδηγούσε ο 70χρονη στην Εθνική - Αναπόφευκτο το θανατηφόρο τροχαίο

Σοκάρουν οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το φρικτό τροχαίο με τους δύο νεκρούς στην Αχαΐα.

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11.0.25) στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος το Λαμπιρίου, μετά από σύγκρουση δυο αυτοκινήτων.

Το όχημα που οδηγούσε η 70χρονη, φέρεται να κινείτο αντίθετα από τα άλλα οχήματα με αναπόφευκτη τη μοιραία σύγκρουση.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα ΙΧ, τυλίχθηκε στις φλόγες με τη γυναίκα οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται. Πρόκειται για την Μαριεντίνα Καργάδου 70 ετών κάτοικο εν ζωή Αιγίου.

Οδηγός και συνοδηγός του δεύτερου οχήματος, – δυο άνδρες κατά πληροφορίες από τα Μέγαρα – τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όπου αργά το βράδυ ο ένας υπέκυψε στα τραύματα του.

Σοκαριστικές είναι οι συνθήκες του δυστυχήματος με αστυνομικές πηγές ν’ αναφέρουν πως η 70χρονη, εκινείτο για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο αντίθετα.

Εισήλθε στην Ολύμπια Οδό, από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα, όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν την σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί ότι εκινείτο ανάποδα.

Μοιραία η σύγκρουση με το Ford Raptor και με το Honda να κάνει τρεις τούμπες και να καταλήγει στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Για ώρες παρέμεινε κλειστή η Ολυμπία Οδός, στο ρεύμα προς Πάτρα, για να καθαριστεί ο δρόμος.

Πηγή: tempo24.news