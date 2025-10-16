ΑΑΔΕ: 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων «σφραγίστηκαν» για φοροδιαφυγή – Ένα στο Αγρίνιο

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, ανάμεσά τους και ένα στο Αγρίνιο.

Από τον έλεγχο σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων που λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, Άργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 45.200 αποδείξεων και τιμολογίων, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, με συνέπεια να επιβληθούν στους παραβάτες πρόστιμα 414.000 ευρώ συνολικά .

Μάλιστα, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο.

Αυτές είναι:

8 ΚΥΔ στο Ηράκλειο

7 κέντρα στο Κιλκίς

4 κέντρα στη Λάρισα

από 2 ΚΥΔ σε Τρίκαλα, Κεφαλλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα

από 1 ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, Άργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη

Πηγή: protothema.gr