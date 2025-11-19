Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, 2025
Home Αγρίνιο

Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης: Νέα αγγελία για εποχικό προσωπικό

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης Αγρινίου δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακών εργατών για το συσκευαστήριο ακτινιδίων  στο Πλάτανο Καλυβίων.

Οι νέες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά από 10.00 π.μ. έως 12.00 το μεσημέρι στα γραφεία του συνεταιρισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Δελτίο Ταυτότητας
  • Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
  • Βιβλιάριο ΟΓΑ (Ασφαλιστική ενημερότητα)
  • ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
  • ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)

Email: info@alfafruits.com

