A’ Αγιολογική Διάλεξη Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου

Η Α' Αγιολογική Διάλεξη του δεύτερου κύκλου της ενορίας Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου, πραγματοποιήθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό χθες 13.10.25

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, η πρώτη Αγιολογική Σύναξη, του δευτέρου κύκλου της σειράς των Αγιολογικών Διαλέξεων, με γενικό τίτλο «Αγίων Επίσκεψις 2», που διοργανώνει η Ενορία και είναι αφιερωμένες σε νεοφανείς Αγίους της εποχής μας.

Η σύναξη αυτή ήταν αφιερωμένη στον Όσιο Σωφρόνιο του Έσσεξ, τον Θεολόγο και Ησυχαστή, για τον οποίο μίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος.

Αρχικά τελέσθηκε η Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος του Αγίου Σωφρονίου, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Ναυπάκτου, ενώ συμπροσευχόμενος συμμετείχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός.

Ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού, Πρωτοπρ. Αθανάσιος Κουλοχέρης προσφωνώντας τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου τον ευχαρίστησε για την παρουσία του στην Ενορία και υπογράμμισε, ότι θα μας καταθέσει μοναδικές και αυθεντικές εμπειρίες από τον βίο και τη θεολογία του Αγίου Σωφρονίου, με τον οποίο διατηρούσε ιδιαίτερο πνευματικό σύνδεσμο και επικοινωνία.

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, αφού ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό τόσο για την πρόσκληση όσο και για την επιλογή του θέματος, προχώρησε στην ανάλυση του θέματος που του εδόθη: «Ο άγιος Σωφρόνιος ο Αθωνίτης και ο σύγχρονος κόσμος».

Διάρθρωσε το θέμα του σε τέσσερεις ενότητες.

Πρώτον, έκανε λόγο για την επικοινωνία του με τον άγιο Σωφρόνιο για πολλά χρόνια, από το έτος 1976 μέχρι την κοίμηση του το έτος 1993, με την ευχή και ευλογία του Γέροντά του, αγίου Καλλινίκου. Μάλιστα δε ο άγιος Σωφρόνιος αγαπούσε πολύ τον άγιο Καλλίνικο και συναντήθηκαν στην Αγγλία, όταν ο άγιος Σωφρόνιος τον επισκέφθηκε στο Νοσοκομείο μετά την επέμβαση που έκανε ο άγιος Καλλίνικος στον εγκέφαλο, και εκφραζόταν γι’ αυτόν ως έναν ησυχαστή Επίσκοπο.

Δεύτερον, αναφέρθηκε στο χαρακτηριστικό γνώρισμα των διαφόρων αγίων που είναι Προφήτες, Απόστολοι, Πατέρες, όσιοι, μάρτυρες, ομολογητές, έγγαμοι, παιδομάρτυρες κλπ. Ο άγιος Σωφρόνιος συγκαταλέγεται στους Πατέρες της Εκκλησίας, αφού είχε υψηλή νοερά ενέργεια, υψηλή λογική ενέργεια, παιδεία, και ακόμη γνώριζε την κατάσταση του δυτικού ανθρώπου και περνούσε την ορθόδοξη ησυχαστική θεολογία στην νοοτροπία του. Γι' αυτό και διέφερε από τούς άλλους στοχαζόμενους θεολόγους της εποχής μας.

Τρίτον, παρουσίασε συνοπτικά την βιογραφία του από την γέννησή του στην Μόσχα της Ρωσίας, την μετάβασή του στο Παρίσι, κατόπιν στο Άγιον Όρος μέχρι τα Καρούλια, την επιστροφή του στο Παρίσι και την κατάληξή του στο Έσσεξ της Αγγλίας, όπου ίδρυσε Ιερά Μονή και εκοιμήθη εκεί. Η αγιοκατάταξή του έγινε στις 27 Νοεμβρίου του 2019.

Διακρινόταν για τον συνδυασμό σπανίων χαρισμάτων, συνεδύαζε θεολογία με πατρότητα, ησυχασμό με θεία Λειτουργία, έρημο με κοινωνία, αγιορείτικη ζωή με την οικουμένη, ζωγραφική και αγιογραφία με εμπειρίες του ζώντος Θεού, βίωση των εσχάτων, της Βασιλείας του Θεού στο παρόν.

Τέταρτον, ανέφερε μερικές σύντομες φράσεις του από επιστολές που απέστειλε και αναφέρονται στην πίστη - αλήθεια, την Εκκλησιαστική ζωή, την οικογένεια - γάμο και τον πνευματικό αγώνα του Χριστιανού.

Κατέληξε, ότι ο άγιος Σωφρόνιος ο Αθωνίτης ήταν και είναι ένας μεγάλος Πατέρας της εποχής μας, ένας ησυχαστής Λειτουργός μέσα στην καρδιά της Ευρώπης και του κόσμου.

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός ευχαρίστησε θερμά τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο τον οποίο χαρακτήρισε δώρο του Θεού στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και σε ολόκληρη την ορθόδοξη Εκκλησία.

«Είναι πολύ σημαντικό να μιλάς για αυτόν που γνώρισες, αυτόν που συναναστράφηκες και έχεις προσωπική εμπειρία. Γι’ αυτό και ο λόγος του Μητροπολίτου Ναυπάκτου σήμερα μας καθήλωσε.

Τον ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη θεσπέσια ομιλία. Τον ευχαριστούμε γι’ αυτό που μας προσφέρει, για τον θεολογικό και εμπειρικό του λόγο, για όσα ο ίδιος βίωσε πλάι σε μεγάλους Αγίους που είχε την ευκαιρία να παιδαγωγηθεί πνευματικά πλησίον τους και να ωφεληθεί από αυτούς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος και συνέχισε λέγοντας, ότι «τα τελευταία χρόνια έχω την ευλογία να γνωρίσω και μία άλλη πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής του Μητροπολίτου Ναυπάκτου. Την παρουσία του μέσα στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Θέλω να σας πω, ότι ο λόγος του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Το σύνολο της Ιεραρχίας απευθύνεται πάντοτε με ιδιαίτερο σεβασμό προς αυτόν, αναγνωρίζοντας την θεολογική του κατάρτιση και την μεγάλη εκκλησιαστική του εμπειρία».

Μιλώντας για τον θεσμό των Αγιολογικών Διαλέξεων ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός τόνισε ότι «η περσινή μας εμπειρία, μας οδήγησε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και να προσφέρουμε στο ποίμνιό μας την δυνατότητα να εντρυφήσει ακόμα περισσότερο στους συγχρόνους και μεγάλους Αγίους, αφού η αγιότητα ξεπερνάει τα όρια του χρόνου και αποτελεί μία διαρκή προσφορά του Θεού μέσα στον κόσμο».

Η επόμενη αγιολογική σύναξη θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00’. Θα είναι αφιερωμένη στον Όσιο Ευμένιο τον Σαριδάκη, για τον οποίο θα μιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος.

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στον ακόλουθο σύνδεσμο https://photos.app.goo.gl/dpwV1eBEDYK1S8GM8