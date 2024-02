9ο Beyond Borders – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου: Η φετινή οπτική του ταυτότητα

Για 9η συνεχόμενη χρονιά το BeyondBorders-Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου ανανεώνει το ραντεβού του (25/08–01/09/2024) με το κινηματογραφόφιλο κοινό και δημιουργούς απ’ όλον τον κόσμο και μας προ(σ)καλεί να αμφισβητήσουμε στεγανά, διχοτομίες και δίπολα, έχοντας ως κεντρική θεματική την έννοια «δύο φορές ξένος»: Με αφορμή την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, έναν αιώνα πριν και την μαζική εξαίρεση ανθρώπων εκατέρωθεν των συνόρων, το Φεστιβάλ στρέφει το βλέμμα του πέρα από τα προφανή, διερωτάται και αναστοχάζεται για ανθρώπους και ζωές που έμειναν στο μεταίχμιο. Για προσωπικές ιστορίες που δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να χωρέσουν ή να αφομοιωθούν από κυρίαρχες ιδεολογίες και αντιλήψεις και υποχρεώθηκαν σε μια αδιάκοπη αναζήτηση αποδοχής και συμφιλίωσης.

Αποδίδοντας έναν πνευματικό φόρο τιμής στους ανθρώπους αυτούς, που μπορεί να ανήκουν στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον, η 9η έκδοση του Beyond Borders φιλοδοξεί μέσω του κινηματογραφικού της προγράμματος, μέσω βιβλιοπαρουσιάσεων, εικαστικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαλέξεων και μουσικών παραστάσεων, να τονίσει τις λεπτές εκείνες αποχρώσεις αλληλεγγύης και ανθρωπιάς και να επαναφέρει, με όχημα το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα, το ζήτημα της προάσπισης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε ύψος και μήκος της οικουμένης. Μέσω της ανταλλαγής απόψεων, οραμάτων και ιδεών, το Φεστιβάλ ευελπιστεί να δώσει μια νέα πνοή και ανάγνωση στην καθημερινότητα που μας περιβάλλει, συνθέτοντας όλα τα υπάρχοντα στοιχεία σε μια δημιουργική παλέτα, σε ένα πολυπολιτισμικό χωνευτήρι, εντός του οποίου ο πλουραλισμός και η διαθεματικότητα θα πρωταγωνιστούν.

Λαμβάνοντας υπόψη την πλούσια παράδοση του Καστελλορίζου – φυσικού τόπου διεξαγωγής του Φεστιβάλ – στην παραγωγή μαργαριταριών, οι διοργανωτές επιλέγουν να παραλληλίσουν τις ανθρώπινες ζωές με αυτά: Σε πείσμα των δυσκολιών και των πληγών συνεχίζουμε να παράγουμε τις πιο λαμπερές και πολύτιμες ελπίδες μας!

Την αφίσα της φετινής διοργάνωσης εμπνεύστηκε και σχεδίασε το δημιουργικό γραφείο polkadot design, αναφέροντας μεταξύ άλλων στο σκεπτικό του: «Φυσικό επακόλουθο της μετανάστευσης είναι η συγχώνευση ποικιλόμορφων πολιτισμών. Η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών συνθέτουν μια παλέτα, μοναδική όπως και οι άνθρωποι που την αποτελούν. Στο εικαστικό της αφίσας ερευνούμε το χρωματικό αποτύπωμα αυτών των ιστοριών». Το still της αφίσας είναι από το ντοκιμαντέρ SceneswithmyFather της Biserka Šuran.

Στρατηγικός Εταίρος του Beyond Borders είναι η ΔΕΗ, στηρίζοντας ενεργά τις τέχνες και τον πολιτισμό, όλους και όσα μας οδηγούν στο μέλλον, ένα μέλλον καλύτερο, όπου τον πρώτο λόγο έχει ο πολιτισμός.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Η διοργάνωση ανήκει στο Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ), σε συνεργασία με την Ecrans des Mondes (Παρίσι).

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής ταινιών για τη φετινή, 9η έκδοση του Beyond Borders λήγει στις 30 Απριλίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.beyondborders.gr ή ακολουθήστε το Beyond Borders στο Facebook, στο Instagram και LinkedIn.