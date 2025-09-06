89η ΔΕΘ: «Κλειδώνει» η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στις παραμεθόριες περιοχές - Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στο Βελλίδειο

«Κλειδώνει» η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στις παραμεθόριες περιοχές, αλλά κλειστά κράτησε τα «χαρτιά» του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στους δημοσιογράφους, για τα μέτρα «έκπληξη» που θα ανακοινώσει σήμερα (06 το βράδυ στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Στην καθιερωμένη συνάντηση, σε κεντρικό ξενοδοχείο της συμπρωτεύουσας, μία ημέρα πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, παρ’ ότι οι εκπρόσωποι του Τύπου, τον «πολιόρκησαν», επιχειρώντας να μάθουν ποιοι είναι οι «κρυφοί άσοι» και οι παροχές που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφευγε να δώσει το στίγμα των μέτρων και παρέπεμπε απλά στη σημερινή του ομιλία.

Το μόνο βέβαιο, όπως τόνιζαν και συνεργάτες του, είναι ότι όλα τα μέτρα θα έχουν φορολογικό χαρακτήρα…

«Θα δούμε να ανακοινώνεται από τον πρωθυπουργό μια σειρά από μειώσεις φορολογικών συντελεστών, με μόνιμο προφανώς χαρακτήρα. Οι φόροι, οι οποίοι θα μειωθούν, περισσότερο ή λιγότερο, δεν θα εξαιρούν κανέναν Έλληνα» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (Alpha 989), σημειώνοντας ότι ουσιαστικά θα πρόκειται για μία φορολογική μεταρρύθμιση.

Ποια είναι τα μέτρα «έκπληξη»

Στο «καλάθι» της Δ.Ε.Θ. φέρεται να έχει «κλειδώσει» μέτρο ειδικά για τους ακρίτες και συγκεκριμένα η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία για όσους ζουν σε παραμεθόριες περιοχές.

Επίσης, στο «παρά πέντε» φέρεται να έχει αποφασιστεί και ένα ακόμη φορολογικό μέτρο που θα ελαφρύνει μία πολύ μεγάλη περίμετρο πολιτών με μικρά και μεσαία εισοδήματα.

Οι «κερδισμένοι»

Στο επίκεντρο της φορολογικής μεταρρύθμισης που θα ανακοινώσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται η μείωση φορολογικών συντελεστών για τη μεσαία τάξη και η στήριξη των πολυτέκνων, οι οποίοι είναι πιθανόν να δουν ακόμη και μηδενισμό της φορολογίας εισοδήματος, μια πρόσθετη ενέργεια στο πλαίσιο της στρατηγικής για το δημογραφικό πρόβλημα.

«Κερδισμένοι» και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για τους οποίους αναμένονται αλλαγές στα τεκμήρια και στο τεκμαρτό εισόδημα αλλά και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι θα δουν να καταργείται η προσωπική διαφορά (συνέπεια του νόμου Κατρούγκαλου), με τις συντάξεις να «ξεπαγώνουν» και να αυξάνονται από το 2026.

Οι εξαγγελίες θα αφορούν και στους ένστολους, οι οποίοι επίσης αναμένεται να λάβουν νέες αυξήσεις στις αποδοχές τους το νέο χρόνο, ενώ ειδική μέριμνα και για τους νέους, και όχι μόνο, που δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη, καθώς ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κίνητρα και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες, ώστε να «απελευθερώσουν» κλειστά ακίνητα

Το «στοίχημα» της επαναπροσέγγισης των δεξιών ψηφοφόρων

Ουσιαστικά, στη διαμόρφωση του πακέτου των παροχών δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στις κοινωνικές ομάδες που βρέθηκαν δίπλα στη Ν.Δ. στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023 αλλά απομακρύνθηκαν από τη «γαλάζια» παράταξη, στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση, στις Ευρωεκλογές του 2024, και κατευθύνθηκαν προς δεξιότερα κόμματα, είτε προς τη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων.

Με «όπλο» τις φορολογικές ελαφρύνσεις και πρόταγμα ότι… η Ν.Δ. είναι το «μόνο κόμμα» που μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει την επανασυσπείρωση των ψηφοφόρων της Ν.Δ..

«Άνοιγμα» και στο κέντρο

Παράλληλα όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει νέο «άνοιγμα» στο κεντρώο ακροατήριο, που επίσης απέσυρε τη στήριξη του το 2024 από τη Ν.Δ., χωρίς όμως σήμερα να δηλώνει πιο κοντά στην τωρινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Πολιτικά μηνύματα και αυτοκριτική…

Η ομιλία του Πρωθυπουργού θα έχει και το στοιχείο της ανασκόπησης των πεπραγμένων της κυβέρνησης μέχρι σήμερα σε όλους τους τομείς.

Ταυτόχρονα, εκτός από τη… μεγάλη εικόνα για τη χώρα σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει και το διακύβευμα, με ορίζοντα τις επερχόμενες εθνικές εκλογές, ενώ δεν θα λείπει και η αυτοκριτική για υποθέσεις που «ερέθισαν» το κοινό περί δικαίου αίσθημα, όπως η αμαρτωλή υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κ.α..

Το Μέγαρο Μαξίμου προσδοκά η φετινή παρουσία του πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ., με το νέο πακέτο των παροχών για τη στήριξη των πολιτών, να αποτελέσει τη βάση για την αναστροφή του κλίματος για το κυβερνών κόμμα, κι αυτό και να αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου.

newsit.gr