Χριστίνα Σταρακά: Ερώτηση στη Βουλή για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ – Κίνδυνος για 9 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία

Την αυξανόμενη ανησυχία που προκαλεί το κύμα κλεισιμάτων καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε όλη τη χώρα, φέρνει στη Βουλή η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος, μέσω ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Χριστίνα Σταρακά αναδεικνύει ιδιαίτερα τις σοβαρές επιπτώσεις της συρρίκνωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ στις τοπικές κοινωνίες της Αιτωλοακαρνανίας, όπου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υποκαταστήματα σε Βόνιτσα, Θέρμο, Αιτωλικό, Καινούργιο, Γαβαλού, Φυτείες, Άγιο Βλάσιο, Μύτικα και Νεοχώρι κινδυνεύουν με κλείσιμο.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η συστηματική μείωση του δικτύου των ΕΛΤΑ, χωρίς πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης των πολιτών, πλήττει την κοινωνική συνοχή και τη λειτουργία της υπαίθρου, ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι κάτοικοι εξαρτώνται από τις βασικές υπηρεσίες των ταχυδρομείων.

Κλείνει το Ταχυδρομείο Θέρμου – Ιδρύθηκε το 1882

Η κ. Σταρακά ζητά από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Να δημοσιοποιήσει τον πλήρη κατάλογο των καταστημάτων ΕΛΤΑ που κλείνουν ή συγχωνεύονται ,

, Να παρουσιάσει τα κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα κλεισίματα,

Να εξετάσει εκ νέου το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε.,

της ΕΛΤΑ Α.Ε., Και να συνεργαστεί με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη διασφάλιση ενός ελάχιστου δικτύου ταχυδρομικών υπηρεσιών ανά Δήμο.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το παράδειγμα της Αιτωλοακαρνανίας όπου πολλά υποκαταστήματα ΕΛΤΑ κινδυνεύουν με κλείσιμο, γεγονός που θα στερήσει από τους κατοίκους –ιδίως ηλικιωμένους, αγρότες και επαγγελματίες– την πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες, οδηγώντας σε περαιτέρω οικονομική και κοινωνική υποβάθμιση των περιοχών. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν κλείσει ταχυδρομικά γραφεία σε Άγιο Κωνσταντίνο, Πλάτανο, Παναιτώλιο, Κατούνα και Πάλαιρο.

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι απλώς μια επιχείρηση, είναι κομμάτι της ζωής και της συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Η αποδυνάμωσή τους σημαίνει αποκλεισμό για χιλιάδες συμπολίτες μας στην περιφέρεια. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει αυτή την πορεία απαξίωσης και να στηρίξει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες τόσο στην Αιτωλοακαρνανία, όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα, που δικαίως αντιδρούν στην υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών. Δεν θα επιτρέψουμε την εγκατάλειψη της υπαίθρου και των ανθρώπων της στο όνομα μιας ψευδεπίγραφης “αναδιάρθρωσης”», δήλωσε η Χριστίνα Σταρακά.